Тина Кароль смеялась в храме и случайно подожгла фату: роковые приметы на свадьбе с Евгением Огиром

В 2008 году Тина Кароль вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. Они были молодыми, влюбленными и беззаботными. Пара тайно расписалась в Киеве и улетела праздновать создание семьи на Мальдивы.

Свадьба Тины Кароль на Мальдивах

По возвращению в Киев из райского острова супруги обвенчались в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Тина признается, что венчание было для нее очень важным событием, ведь она верующий человек.

Спустя много лет после их свадьбы в Сети появилось видео с таинства венчания. В храме с Тиной произошло то, что она сейчас считает знаком свыше. Тина наклонилась над свечей и у нее загорелась фата. Тогда невеста не придала внимание этому. Более того, ее эта ситуация очень насмешила. Тина просто не могла сдержать смеха и даже прервала служение.

В видео попали кадры и с ресторана и фотосессии молодоженов на Софиевской площади в Киеве. Машину с супругами по дороге к месту банкета осыпали лепестками роз дети в костюмах ангелочков.

Через 4 года после свадьбы в 2012 году в Евгения Огира обнаружили тяжелое онкологическое заболевание — рак желудка. Спустя год мужа Тины Кароль не стало.

Прошло уже больше 7 лет, а Тина до сих пор не может забыть мужа и всегда со слезами на глазах его вспоминает. В одном из интервью ранее Кароль рассказала, что муж ей дал установку быть счастливой, улыбчивой, талантливой и сильной. И она всегда будет следовать этим правилам.

Источник: 1 Минута