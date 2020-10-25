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Тина Кароль в неописуемо красочном клипе “Сила высоты”. Шикарная женщина и песня!

Тина Кароль в неописуемо красочном клипе “Сила высоты”. Шикарная женщина и песня!

Прекрасная и талантливая певица Тина Кароль знакома нам многими исполнениями песен. От душевных до зажигательных, ее песни никого не оставляли равнодушными. Концерты и шоу с ее исполнениями всегда собирали многочисленных поклонников.

В этом непревзойдённо красочном клипе можно увидеть Тину Кароль в новом образе. Просто с радостью смотришь как она исполняет эту композицию и обращаешь внимание, что у нее песни всегда со смыслом.

Этот клип и песня – пик в карьере Тины Кароль. Она поднялась еще на одну ступеньку на эстрадный Олимп.

Посмотрите и вы этот клип и оцените исполнение талантливой певицы и прикоснитесь к прекрасному.

Видео: Тина Кароль в клипе “Сила высоты”

Прочтите посты в соцсетях:

Лия Надэль: “Давно не получала столько эмоций от поп музыки. Качественно, стильно, сильно!”

Fluffy: “Единственная которая не выпускает бессмысленные песни”

Александра Цырлина: “Шикарная женщина, шикарный голос, шикарный клип!”

Syantovich Alena: “Согласна с комментариями, что эта песня – пик в карьере Тины! Просто прекрасно! Какой она демонстрирует диапазон голоса! Видео – тоже прекрасно! Тина – завораживающе красива, чувственна!”

Источник: 1 Минута

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