Тина Кароль в шикарном белом платье сделала откровенное признание: “За месяц до…”

"За месяц до поездки в Намибию я стала веганом. В один день я проснулась и почувствовала – всё! А когда мы приехали в Намибию, то поняла, что я одна из них: люди, как и звери- равноправные дети природы. Я не могу больше есть мясо",

В частности, артистка заявила о том, что стала веганом. При чем уже достаточно давно.

— разоткровенничалась Тина Кароль.

По ее словам, это изменило не только ее физическое состояние, но и духовное мышление. Теперь она делится новыми мыслями и со своими поклонниками.

"Я научилась мыслить более масштабно, быть мобильнее. А еще я стала намного счастливей. Почувствовала свободу даже на физическом уровне. Появилась другая структура мышления",

— откровенничает любимица публики.

Новый образ жизни и принцип питания позволил ей перестроить свое мышление так, что теперь она мыслит о любой потере, как о новом шансе, а не о чем-то трагическом или невозвратной точке.

"Наши потери с точки зрения будущего – это возможности найти что-то лучшее и открыть глаза. Это реверс: потеряли – обрели",

— резюмировала Тина Кароль.

Чтобы проиллюстрировать свое состояние души, она недаром выбрала абсолютно белое обтягивающее платье, которое удачно подчеркивает ее бедра и бюст, а также оголяет живот по бокам.

Выглядит Кароль подтянутой и очень счастливой.

https://www.instagram.com/p/CLzngdcreV1/?igshid=15lk9vz25rni

Напомним, недавно певица выпустила песню с многозначным названием "Скандал", которая рассказывает историю девушки, к которой внезапно захотел вернуться бывший возлюбленный. Но уже поздно, ведь у нее другая жизнь.

За две недели клип набрал почти шесть с половиной миллионов просмотров.

Источник: 1 Минута