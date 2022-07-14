Тина Кароль впервые рассказала интересные факты из прошлой жизни: О Балане ни слова

И практически никогда певица не говорит о своей личной жизни, которая была у нее до знакомства с ее мужем. Одно из редких исключений – интервью Кате Осадчей в Одессе.

На вопрос ведущей, что связывает ее с Одессой, артистка ответила: «Вторая любовь». И рассказала, что ее любимым мужчиной из Одессы был певец Кирилл Туриченко. Сейчас он солист российской поп-группы «Иванушки». В основном Кирилл приезжал к любимой в Киев, но иногда и Тина приезжала в Одессу. Влюбленные общались на берегу моря под звездами. Свои отношения молодые люди скрывали. Тина не хотела, чтобы об этих отношениях знал ее тогдашний продюсер.

Слова своей бывшей возлюбленной подтвердил Кирилл Туриченко в интервью Алене Жигаловой на You Tube в передаче «Алена, блин!». Он рассказал, что познакомились они, когда ему было 18 лет, а Тине – 16. Произошло это на фестивале «Черноморские игры» в Каховке.

В последующие годы молодые люди учились и играли в мюзиклах в разных городах. Тина – в Киеве, Кирилл – в Одессе. Молодые люди переписывались, знали один о другом. Следующая их встреча произошла в 2006 году на национальном отборе на конкурс песни «Евровидение». Уже забытые чувства друг к другу вспыхнули вновь, и у молодых людей начались романтические отношения. К тому времени Кароль уже была известной певицей. Она заняла 2-е место в песенном конкурсе «Новая волна» в Юрмале и была отмечена специальным призом Аллы Пугачевой.

В национальном отборе одержала победу Тина Кароль. Она поехала на «Евровидение». Кирилл в отборе был вторым. После возвращения Тины отношения тайно продолжались. Кирилл подписал контракт и остался в Киеве. Как-то постепенно их любовь угасала.

Со слов Кирилла, об отношениях любимой с ее будущим мужем он узнал от друзей. Туриченко предполагает, что их отношения сошли на нет потому, что Кароль в то время уже была звездой, а он – никому не известным певцом.

Тина опровергла это предположение в интервью Кате Осадчей. Она сказала, что не делит людей таким образом. Не надо забывать, что как раз тогда певица переживала очень тяжелый жизненный период после скандала со своим продюсером. И именно будущий муж Евгений Огир возродил Тину Кароль к новой жизни.

Источник: 1 Минута