ТМ «Ласунка» поделилась праздником с жителями Харькова

Уже 16 лет подряд каждое лето для торговой марки «Ласунка» начинается с «Праздников мороженого», которых с нетерпением ждут во многих городах. Ведь яркие конкурсы, веселые соревнования и приятные подарки - это прекрасные воспоминания о летних развлечениях. Но этот год стал исключительным, так как многим пришлось изменить свои планы, в том числе и нам.

И всё же мы решили, что обязательно должны встретиться с поклонниками мороженого «Ласунка», чтобы улучшить настроение и подарить теплые эмоции.

Именно поэтому мы превратили обычный пикап в фантастический внедорожник «Производителя счастья». Яркое, красочное авто с огромной фигурой мороженого «Гран-при» отправилось в путешествие всей Украине с целью добавить немного счастья ее жителям.

На прошлой неделе мы посетили волшебный Харьков. ТМ «Ласунка» останавливалась в разных уголках города и угощала всех желающих вкусным мороженым. Кроме этого, на прохожих ждали небольшие подарки, воздушные шарики и возможность сфотографироваться возле нашего ice-мобиля, чтобы принять участие в конкурсе, где главный приз – велосипед от компании «Ласунка».

Если вы хотите узнать, как принять участие в нашем конкурсе или куда мы направляемся дальше, посетите сайт https://svyato.lasunka.com/ru. По этой же ссылке вы можете пригласить нас в свой город.

ТМ «Ласунка» очень благодарна Харькову за приятные впечатления и радостные воспоминания и надеется очень скоро встретиться еще раз!

С мороженым «Ласунка» лето становится ярче!

Новости портала «Весь Харьков»