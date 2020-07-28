Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:55
Просмотров: 92

ТМ «Ласунка» поделилась праздником с жителями Харькова

Уже 16 лет подряд каждое лето для торговой марки «Ласунка» начинается с «Праздников мороженого», которых с нетерпением ждут во многих городах. Ведь яркие конкурсы, веселые соревнования и приятные подарки - это прекрасные воспоминания о летних развлечениях. Но этот год стал исключительным, так как многим пришлось изменить свои планы, в том числе и нам.

ТМ «Ласунка» поделилась праздником с жителями Харькова

И всё же мы решили, что обязательно должны встретиться с поклонниками мороженого «Ласунка», чтобы улучшить настроение и подарить теплые эмоции.

Именно поэтому мы превратили обычный пикап в фантастический внедорожник «Производителя счастья». Яркое, красочное авто с огромной фигурой мороженого «Гран-при» отправилось в путешествие всей Украине с целью добавить немного счастья ее жителям.

ТМ «Ласунка» поделилась праздником с жителями Харькова

На прошлой неделе мы посетили волшебный Харьков. ТМ «Ласунка» останавливалась в разных уголках города и угощала всех желающих вкусным мороженым. Кроме этого, на прохожих ждали небольшие подарки, воздушные шарики и возможность сфотографироваться возле нашего ice-мобиля, чтобы принять участие в конкурсе, где главный приз – велосипед от компании «Ласунка».

ТМ «Ласунка» поделилась праздником с жителями Харькова

Если вы хотите узнать, как принять участие в нашем конкурсе или куда мы направляемся дальше, посетите сайт https://svyato.lasunka.com/ru. По этой же ссылке вы можете пригласить нас в свой город.

ТМ «Ласунка» очень благодарна Харькову за приятные впечатления и радостные воспоминания и надеется очень скоро встретиться еще раз!

С мороженым «Ласунка» лето становится ярче!

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 