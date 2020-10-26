Точное время, когда вам нужно лечь спать, чтобы не чувствовать усталости – в зависимости от того, когда вам нужно встать

Чувствуете себя вялым? Это может быть связано с тем, что смена часов повлияла на ваш режим сна. Этот новый умный инструмент подскажет, в какое время вам нужно спать, если вы хотите просыпаться отдохнувшим.

Несмотря на то, что это всего лишь час, многие из нас обнаруживают, что смена часов действительно влияет на наш сон.

К счастью, изменение на выходных – хорошее – это означает, что мы получили дополнительный час вместо того, чтобы слышать этот ужасный будильник даже раньше, как мы это делаем весной.

Но для некоторых это разрушает их распорядок дня перед сном и может заставлять их пытаться уснуть или проснуться в течение нескольких дней.

Пытаясь решить эту проблему, умные люди из компании по производству штор и штор Hillary’s придумали калькулятор, который точно вычисляет, в какое время вам нужно лечь спать в зависимости от того, в какое время вам нужно проснуться на следующее утро.

Мы спим 90-минутными циклами, и мы должны стремиться получать пять или шесть из этих циклов каждую ночь.

Хотя дополнительный час означает, что, скорее всего, у нас будет дополнительный цикл, он может сбить с толку наши тела, и они должны привыкнуть к дополнительному сну, что иногда заставляет нас чувствовать себя вялыми.

Эксперт компании по сну Люси Аскью говорит: “Так важно хорошо выспаться ночью, поскольку это действительно может повлиять на то, как вы будете функционировать на следующий день. Хороший сон помогает повысить вашу продуктивность, уровень концентрации и когнитивные способности влияют почти на все аспекты вашей жизни. Не только это, но и сон может снизить риск таких вещей, как сердечные заболевания, помогает укрепить вашу иммунную систему и жизненно важен для поддержания вашего психического благополучия.

Недостаток сна оказывает большее влияние на ваше здоровье, чем вы можете себе представить. Он не только может повлиять на то, как вы будете функционировать на следующий день, но он также может изменить ваш внешний вид и ускорить старение кожи. Недостаток сна также может вызвать повреждение кожи.

Более серьезные проблемы со здоровьем, связанные с недосыпанием, включают высокое кровяное давление, диабет и сердечные приступы. Есть также исследования, которые связывают недосыпание с депрессией.”

Итак, когда вам лучше лечь спать?

Если вам нужно вставать в 6 утра, ложитесь спать в 20:46, 22:16, 23:46 или 13:16.

Если вам нужно вставать в 6:30 утра, ложитесь спать в 21:16, 22:46, 12:16 или 1,46.

Если вам нужно вставать в 7 утра, ложитесь спать в 21:46, 23:16, 12:46 или 2:16.

Если вам нужно встать в 7.30, ложитесь спать в 22.16, 23.46, 1.16 или 2.46.

Если вам нужно вставать в 8 часов утра, ложитесь спать в 22:46, 12:16, 1,46 или 3,16.

Если вам нужно встать в 8:30, ложитесь спать в 23:16, 12:46, 2,16 или 3:46.

Если вам нужно встать в 9 утра, ложитесь спать в 23:46, 1:16, 2,46 или 4,16.

Если вам нужно встать в 9:30, вам следует ложиться спать в 00.16, 1.46, 3.16 или 4.46.

Источник: 1 Минута