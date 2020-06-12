Только 3 пляжа Харькова официально признали пригодными для купания.

Всего лишь три городских пляжа Харькова получили разрешение на открытие купального сезона. Об этом сообщила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Руслана Колодная.

По словам чиновницы, на территории Харькова есть 6 зон для отдыха у воды:

Алексеевский лугопарк,

Журавлевский гидропарк,

Удянский гидропарк,

Основянский карьер,

Безлюдовский водоем

Петренковский водоем.

Перед началом лета комиссия Департамента коммунального хозяйства и Госпродпотребслужбы проверила, как на этих пляжах соблюдают требования правил благоустройства пляжей. Ревизия показала, что всем санитарным нормам соответствуют только три локации: Алексеевский лугопарк, Журавлевский гидропарк и Безлюдовский водоем.

«Удянский гидропарк, Основянский и Петринковский водоемы запрещены для купания. Там нет ответственных арендаторов, которые могли бы привести в надлежащее санитарно-техническое состояние эти пляжи и взять разрешение на благоустройство и поддержание там чистоты», — говорит Руслана Колодная.

Чиновница добавила, что на всех перечисленных городских пляжах есть доступ к воде. В этих локациях дежурят медики и спасатели.

Источник: kh.vgorode.ua/

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