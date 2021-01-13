Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:44
Просмотров: 199

Только развелась, и уже не одна: новый ухажёр Алины Гросу подарил ей недешевую шубку

Только развелась, и уже не одна: новый ухажёр Алины Гросу подарил ей недешевую шубку

Долго артистке скучать не пришлось, и уже на днях она показала в своем Инстаграм-аккаунте шубку от нового тайного воздыхателя.

Подарок достаточно недешевый, значит, есть вероятность, что на этот раз у Алины Гросу все будет серьезно.

Селфи в новой шубке Алина Гросу выложила у себя в Инстаграм, в разделе Истории

Только развелась, и уже не одна: новый ухажёр Алины Гросу подарил ей недешевую шубку Алина Гросу похвасталась своей шубкой

Отметим, Алина Гросу относится к типу артистов, которые начали карьеру в раннем детстве.

Ведь еще когда девочка была совсем ребенком, она уже уверенно выходила и пела детские песни, которые поражали даже взрослых и опытных вокальных критиков — у нее был такой чистый, звонкий и мелодичный голос с самого детства, что сомнений по поводу того, кем же станет девочка когда вырастет, вовсе не оставалось.

Несмотря на такой талант, карьера артистки была весьма нестабильной — Гросу то напоминала о себе громкими песнями и выступлениями, то и вовсе куда-то бесследно пропадала.

В последнее время Алина вновь активно взялась за запись песен и гастроли. Между делом воспитанница Ирины Билык подогревает интерес к своей персоне обычным для современного мира способом – с помощью соцсетей.

Сложно не заметить, что от той маленькой девочки Алины, которая пела песню про "пчелку" не осталось ничего. Разве что, небольшой огонек в глазах, который никуда не спрятать.

На сегодняшний день фотографии в социальных сетях артистки самые безумные и горячие — такие, на которые детям точно лучше не смотреть.

Только развелась, и уже не одна: новый ухажёр Алины Гросу подарил ей недешевую шубку Алина Гросу после развода активно строит карьеру

Только развелась, и уже не одна: новый ухажёр Алины Гросу подарил ей недешевую шубку Алина Гросу не стесняется показывать откровенные фото

Только развелась, и уже не одна: новый ухажёр Алины Гросу подарил ей недешевую шубку Алина Гросу после развода активно строит карьеру

Только развелась, и уже не одна: новый ухажёр Алины Гросу подарил ей недешевую шубку Алина Гросу снова радует фанатов открытыми нарядами

Только развелась, и уже не одна: новый ухажёр Алины Гросу подарил ей недешевую шубку Алина Гросу

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 