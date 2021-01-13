Только развелась, и уже не одна: новый ухажёр Алины Гросу подарил ей недешевую шубку

Долго артистке скучать не пришлось, и уже на днях она показала в своем Инстаграм-аккаунте шубку от нового тайного воздыхателя.

Подарок достаточно недешевый, значит, есть вероятность, что на этот раз у Алины Гросу все будет серьезно.

Селфи в новой шубке Алина Гросу выложила у себя в Инстаграм, в разделе Истории

Алина Гросу похвасталась своей шубкой

Отметим, Алина Гросу относится к типу артистов, которые начали карьеру в раннем детстве.

Ведь еще когда девочка была совсем ребенком, она уже уверенно выходила и пела детские песни, которые поражали даже взрослых и опытных вокальных критиков — у нее был такой чистый, звонкий и мелодичный голос с самого детства, что сомнений по поводу того, кем же станет девочка когда вырастет, вовсе не оставалось.

Несмотря на такой талант, карьера артистки была весьма нестабильной — Гросу то напоминала о себе громкими песнями и выступлениями, то и вовсе куда-то бесследно пропадала.

В последнее время Алина вновь активно взялась за запись песен и гастроли. Между делом воспитанница Ирины Билык подогревает интерес к своей персоне обычным для современного мира способом – с помощью соцсетей.

Сложно не заметить, что от той маленькой девочки Алины, которая пела песню про "пчелку" не осталось ничего. Разве что, небольшой огонек в глазах, который никуда не спрятать.

На сегодняшний день фотографии в социальных сетях артистки самые безумные и горячие — такие, на которые детям точно лучше не смотреть.

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Источник: 1 Минута