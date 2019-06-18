Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:23
Просмотров: 62

Том Хэнкс на спор "ограбил" магазин с сувенирами: ВИДЕО

Том Хэнкс на спор ограбил магазин с сувенирами: ВИДЕО

Об этом сообщает телеканал CNN. 

Во время съемок шоу Jimmy Kimmel Live 14 июня ведущий программы отметил, что Хэнкс слишком "совершенен", поскольку никогда не оказывался в скандальных ситуациях. Актеру было предложено зайти в ближайший сувенирный магазин и вынести оттуда любой предмет, не заплатив.

В одном из сувенирных лавок Хэнкс забрал собственное картонное изображение и несколько статуэток "Оскара".

"Я – Том Хэнкс. И я забираю эти вещи", - сказал актер.

Оказалось, что после съемок товары оплатил его охранник.

Справка. Том Хэнкс является обладателем двух премий "Оскар" за лучшую мужскую роль ("Форрест Гамп", "Филадельфия"). Актер стал знаменитым благодаря таким фильмам, как "Зеленая миля", "Чудо на Гудзоне", "Изгой", "Поймай меня, если сможешь" и другие.

Источник: bykvu.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

LEXUS создал автомобиль-космолет для новых «Людей в черном»
Сегодня 12:14    68
Известный актер Ален Делон попал в больницу: что случилось
16.06.2019 08:39    246
Эксперты Госкино проголосовали за запрет 2 сезона "Сватов" – СМИ
13.06.2019 09:47    246
Disney переснимет "Чипа и Дейла": что известно
12.06.2019 15:11    199
Хью Лори – 60! ТОП-5 лучших ролей британского актера
11.06.2019 15:04    260
Вышел романтический трейлер нового фильма Вуди Аллена
11.06.2019 14:39    159
За результатами чергового засідання експертної ради при Міністерстві культури України з відбору кінопроектів патріотичного спрямування було прийнято 2 фільми
11.06.2019 09:16    137
Лучшие сериалы года, которые стоит посмотреть каждому
10.06.2019 10:02    355
Эффект "Чернобыля". Как знаменитый сериал влияет на мировую энергетику и геополитику
10.06.2019 09:12    204
Сигурни Уивер появится в новых "Охотниках за привидениями"
10.06.2019 09:04    154
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 