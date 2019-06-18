Том Хэнкс на спор "ограбил" магазин с сувенирами: ВИДЕО

Об этом сообщает телеканал CNN.

Во время съемок шоу Jimmy Kimmel Live 14 июня ведущий программы отметил, что Хэнкс слишком "совершенен", поскольку никогда не оказывался в скандальных ситуациях. Актеру было предложено зайти в ближайший сувенирный магазин и вынести оттуда любой предмет, не заплатив.

В одном из сувенирных лавок Хэнкс забрал собственное картонное изображение и несколько статуэток "Оскара".

"Я – Том Хэнкс. И я забираю эти вещи", - сказал актер.

Оказалось, что после съемок товары оплатил его охранник.

Справка. Том Хэнкс является обладателем двух премий "Оскар" за лучшую мужскую роль ("Форрест Гамп", "Филадельфия"). Актер стал знаменитым благодаря таким фильмам, как "Зеленая миля", "Чудо на Гудзоне", "Изгой", "Поймай меня, если сможешь" и другие.

Источник: bykvu.com

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