Томатная паста в домашних условиях – простое руководство для домохозяек

Приготовленная томатная паста в домашних условиях имеет много аромата. Пошагово узнайте, как приготовить этот основной ингредиент для себя.

Томатная паста часто используется в рецептах, потому что она передает сущность сочных свежих помидоров в концентрированной форме. Изготовленная томатная паста в домашних условиях это полезный, но довольно неинтересный ингредиент, который время от времени вы подбираете в отделе консервов. До настоящего времени. Приготовление томатной пасты с нуля делает этот ингредиент совсем нескучным.

Вам нужно всегда иметь под рукой баночки с домашней томатной пастой для приготовления рецептов или даже просто для намазывания крекеров и перекусов (это так хорошо). Кроме того, домашнюю томатную пасту легко сохранить, чтобы она всегда была готова. Приготовленная томатная паста в домашних условиях, сэкономит вам деньги и сократит расходы.

Почему домашняя томатная паста?

Проще говоря, домашняя томатная паста придаст вам более насыщенный и душевный вкус, чем ее магазинный аналог. Это также отличный способ использовать оставшиеся помидоры, помогая сэкономить деньги и сократить количество отходов. Мы рекомендуем делать ее большими партиями и хранить, чтобы вы могли приготовить его для всех ваших рецептов.

Как использовать домашнюю томатную пасту

Вы можете использовать домашнюю томатную пасту в любом случае, если вы купили ее в магазине, в соусе, перце чили, супах и многом другом. Но преимущество домашней томатной пасты в том, что ее вкус настолько богат, что ее даже можно подавать на крекере с сыром или на поджаренном багете. Проявите творческий подход!

Что нужно знать перед началом работы

Это само собой разумеется, но ваша томатная паста настолько хороша, насколько хороши помидоры, которые вы используете для ее приготовления. Для получения густой пасты вам нужно использовать концентрированные сорта томатов, такие как помидоры рома или ранняя девочка.

И, конечно же, используйте самые спелые помидоры, какие только сможете найти. И тогда томатная паста в домашних условиях, всегда будет радовать вас.

Мы также включаем в этот рецепт лимонный сок, так как это необходимо для обеспечения безопасной кислотности при консервировании помидоров.

Лучше всего использовать лимонный сок в бутылках, так как он пастеризован, что придает ему более стабильную кислотность. Но если вы не планируете консервировать томатную пасту (скажем, вы предпочитаете заморозить ее или просто поставить в холодильник), вы можете пропустить этот шаг.

Как приготовить домашнюю томатную пасту

Ингредиенты:

4,5 кг помидоров.

2 столовые ложки оливкового или растительного масла.

2 столовые ложки кошерной или морской соли.

2 столовые ложки лимонного сока в бутылках (по желанию)

Оборудование:

Поварской нож.

Разделочная доска.

Большой горшок.

Пищевая мельница или большое сито.

2 больших противня с бортиком.

Банки или лоток для кубиков льда для хранения

Действия:

Начните с предварительного разогрева духовки до 180 градусов по Цельсию.

После мытья помидоров удалите и выбросьте все стебли и другой мусор. Помидоры нарезать четвертинками.

Налейте оливковое масло в большую кастрюлю на средний или сильный огонь. Добавьте помидоры и готовьте, пока они не станут достаточно мягкими, чтобы кожура начала отделяться от мякоти.

Снимите кастрюлю с огня и протолкните теплые помидоры через пищевую мельницу, чтобы отделить томатную мякоть от семян и кожуры. Вы также можете протолкнуть их через большое сито с помощью резинового шпателя. Выбросьте семена и кожуру и добавьте лимонный сок и морскую соль в мякоть.

Теперь пора превратить томатное пюре в томатную пасту. Начните с разделения томатной мякоти между двумя большими противнями с бортиками.

Выпекайте томатную кашицу в предварительно разогретой духовке примерно 3 часа, или пока мякоть не превратится в пасту, или пока вся вода не испарится. Помешивайте мякоть каждые полчаса, вращая форму для выпечки для равномерного уменьшения. После выпечки не должно быть остатков воды.

Теперь у вас получилась томатная паста в домашних условиях.

Источник: 1 Минута