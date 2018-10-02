Тонкости осеннего макияжа

Близится осень, и все больше и больше представительниц прекрасного пола задумываются о необходимости сменить содержимое своей косметички. Ведь вместе с уходом яркого и красочного лета из использования уходят и многие косметические средства, актуальные в жаркий летний сезон, но абсолютно неприемлемые осенью.

Выбор основы

Известно, что именно благодаря основе под макияж девушка может создать идеальный, ровный цвет лица и здоровый вид кожи. Такие недостатки, как веснушки, пигментные пятна, неудачный загар необходимо скрыть при помощи тонального крема, который, к тому же, должен иметь текстуру, плотнее, чем у основы, которую вы использовали летом. Такое тональное средство станет и защитой нежной кожи лица от холодного сильного ветра и пыли. А воспользовавшись основой под макияж, в состав которой входят светоотражающие частицы, кожа женщины засияет по-новому.

Красивые губы всегда в моде

Помады и блески теплых матовых оттенков — модные тенденции осени. Шоколадные тона, помады цвета глинтвейна, коричневые оттенки, а также натуральный цвет губ, как никогда, актуальны в золотую пору.

Чтобы добиться привлекательного, сексапильного и в то же время натурального образа, необходимо аккуратно обвести губы карандашом телесного оттенка, а после воспользоваться бесцветным блеском или же бальзамом.

Довольно интересным вариантом осеннего макияжа является создание градиентного эффекта, когда на контур губ наносится помада темного цвета, а ближе к середине — светлее. Затем оба цвета тщательно растушевываются.

Макияж глаз осенью

Разумеется, в прекрасную осеннюю пору макияж глаз сильно отличается от летнего или зимнего мейк-апа. Каждая девушка нуждается в мягких, теплых оттенках. В тренде осени все коричневые цвета, начиная от нейтральных песочных, медовых, тонов молочного шоколада и лесного ореха, до самого насыщенного — шоколадного. Довольно интересным будет вариант макияжа с использованием золотистых теней, а также теней оранжевых и бордовых оттенков. Однако использовать эти цвета следует осторожно, так как они подходят не каждой.

Профессионалы советуют также не расставаться с полюбившимися летними оттенками. Под теплым осенним солнцем, к примеру, будут отлично смотреться на глазах и бирюзовые или сиреневые тени, и к тому же прекрасно сочетаться с идеальной и сияющей кожей лица.

Не стоит забывать и о туши. Ведь хорошая качественная тушь с кисточкой, тщательно прокрашивающей каждую ресничку, зрительно увеличит глаза и добавит соблазнительности взгляду.

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