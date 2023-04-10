Топ 10 дизайнов аквариума

Каждый аквариум, как и каждый сад или цветник, уникален. Даже располагая самыми популярными и неприхотливыми рыбками и растениями, реально создать оригинальный аквариумный мир. Для вдохновения стоит рассмотреть существующие в аквариумистике стили оформления. Отметим, что деление на стили в любительской аквариумистике во многом условно, часто направления смешиваются. Но из них вполне возможно черпать идеи для создания собственного неповторимого дизайна.

Самые популярные дизайны аквариумов:

Травник

Голландский аквариум

Японский аквариум

Видовой аквариум

Псевдоморской аквариум

Аквариум Глофиш

Палюдариум

Биотопный аквариум

Географический аквариум

Сюжетный аквариум

Травник

Как видно из названия, главным в этом подводном царстве будет не фауна, а флора. Жесткой градации нет, и часто любой аквариум с обилием растений считают травником. Для такого дизайна подойдет аквариум любого объема. Однако очень глубокий выбирать не стоит, так как в нем будет тяжело ухаживать за растениями. Разбавить композицию из растений можно натуральными декорациями — корягами и камнями. Рыбки в таком аквариуме должны быть равнодушны к растениям и не пытаться повредить их. Например, стоит отказаться от коридорасов, которые любят рыть грунт и повреждают корни. Украсят такой аквариум креветки или миролюбивые рыбки.

Голландский аквариум

Такой аквариум можно назвать подводным садом. Около 80 % поверхности засаживается растениями. Однако просто много растений недостаточно для того, чтобы отнести аквариум к голландскому дизайну. Растения высаживаются по определенным правилам: плотными группами, на переднем плане низкие, на заднем — высокие. Часто также они формируют "улицу" — дорожку из растений, которая начинается от переднего стекла и идет вдаль и вверх к заднему. Количество видов растений зависит от длины — на каждые 10 см аквариума приходится один вид. Виды должны быть максимально разные по цвету и форме, но при этом красных должно быть не больше 25 %. Симметрия в таком дизайне не приветствуется.

Главное в таком аквариуме — это растения, рыбки часто отсутствуют. Но при желании допустима стайка креветок или миролюбивых рыбок, например, неонов, гуппи. Для такого дизайна рекомендуется купить аквариум с соотношением сторон 3:1:1.

Японский аквариум

В основе дизайна такого аквариума лежит представление японцев о красоте - минимализм, простота, выдержанность. Дизайн может строиться вокруг пяти или другого нечетного количества камней, располагающихся по определенным правилам. Также главной частью дизайна японского аквариума может быть коряга интересной формы. Растения, прежде всего, мхи, дополняют дизайн аквариума. Категорически недопустимы искусственные декорации и элементы. Заселяют такой аквариум креветками и небольшими стайными рыбками.

Видовой аквариум

Если предыдущие дизайны опирались на красоту растений и декора, в этом аквариуме важны рыбы. Точнее, какой-либо один их вид. Содержат без соседей чаще всего либо агрессивных рыб, либо рыб с красивыми плавниками, которые повреждают в условиях многовидового общежития. Самые распространенные видовые аквариумы — это аквариумы с цихлидами или золотыми рыбками. Небольшой аквариум с гуппи, с которого начинают многие аквариумисты, также относится к видовым. В зависимости от выбранных рыбок, подбираются условия жизни и декорации.

Псевдоморской аквариум

Его дизайн имитирует кусочек морского дна, но вода наливается пресная, а не соленая. Из декоративных элементов используются ракушки, кораллы, камни. Предпочтителен белый грунт и синий задник. Для освещения используются лампы с холодным светом. Заселяют псевдоморской аквариум, как правило, разными видами цихлид. Эти рыбки непросты в содержании, но не даром считаются интеллектуалами водного мира. Они могут узнавать своего хозяина, очень активны, каждая со своим характером. Крупные цихлиды агрессивны к своим сородичам, аквариум им понадобиться от 200 л, чтобы каждая рыбка имела свою территорию. От растений придется отказаться, так как цихлиды будут выкапывать и объедать их. В целом цихлиды склонны самостоятельно менять дизайн своего дома — двигать камни и и декорации так, как им удобно. Очень важно иметь хороший фильтр, периодически промывать фильтровый вкладыш и чистить декорации от водорослей.

Аквариум Глофиш

Такой аквариум заселяют биолюминесцентными рыбками глофиш. Они обладают флуоресцентной окраской, которая проявляется в свете ультрафиолетовой или синей лампы. Эти рыбки были выведены путем генетической модификации и сейчас в продаже их большой выбор: встречаются данио, барбусы, тернеции, скалярии разновидности глофиш. Чтобы эффект от аквариума был сильнее, декорации также лучше выбрать с эффектом свечения.

Палюдариум

Дизайн этого необычного аквариума формируется в двух мирах — надводном и подводном. По сути — это тропический водный сад. В водной части поселяют рыбок или рачков. А верхняя, надводная часть формируется из камней, коряг, растений. Поверхность воды также покрывается растениями. Чаще всего таким аквариумом любуются сверху, поэтому нужна емкость с широким дном.

Биотопный аквариум

Биотопный аквариум воссоздает природную среду обитания рыбок определенного региона. Причем выбирается не просто место на карте, а конкретный участок водоема, ведь даже в пределах одного озера или реки есть прибрежные и глубоководные районы. В строгом значении в биотопный аквариум могут быть включены только те элементы, которые есть у выбранного вами вида в естественной среде. В нестрогом — некоторые элементы заменяются подобными, создавая похожую, но не идентичную среду. Дизайн такого аквариума требует долгой предварительной работы, изучения особенностей жизни рыбок. Однако результат того стоит.

Географический аквариум

В таком аквариуме объединяют животных и растения из одного региона. Это может быть "Южная Америка", "Юго-Восточная Азия" и т. д. Жесткого воссоздания условий жизни рыбок не требуется — грунт и растения выбираются по желанию владельца аквариума, а не в соответствии с природной средой. В нем удобно содержать несколько видов рыбок, требующих схожих условий жизни. Однако необходимо учитывать их характер, так как агрессивные соседи не дадут развиваться миролюбивым собратьям.

Сюжетный аквариум

Дизайн такого аквариума строится вокруг одной темы — мультфильма, фильма, игры и т.д. В нем сочетаются декорации из искусственных материалов, живые растения, камни или любые другие элементы, в зависимости от фантазии автора. Это может быть затонувший "Титаник" или "Звезда смерти", дворец русалочки или дом губки Боба.

Выдержать определенный стиль не всегда просто. Но для любительского аквариума это и необязательно. Главное, получать удовольствие от своего хобби. Если вам нравится ваш аквариум, значит, у него лучший дизайн из возможных!