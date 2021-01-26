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Топ 10 фактов о телеведущей Алле Мазур, которые обычный зритель ни за что не заметит

Топ 10 фактов о телеведущей Алле Мазур, которые обычный зритель ни за что не заметит

Она стала настолько популярной, что на нее ровняются все начинающие, и даже опытные журналисты, которые мечтают работать в кадре.

Топ 10 фактов о телеведущей Алле Мазур, которые обычный зритель ни за что не заметит Алла Мазур 10 лет назад

Ее манера речи, слова, манера подачи материала, интонация, внешний вид, жесты — все это особенности, которые в сумме дают невероятный результат — "Итоги недели" на канале 1+1 считаются самым рейтинговым новостным шоу уже много лет, а за жизнью Аллы Мазур пристально следят сотни тысяч украинцев и зрителей канала из других стран.

Топ 10 фактов о телеведущей Алле Мазур, которые обычный зритель ни за что не заметит Алла Мазур на телеканале 1+1 вела новости одновременно с химиотерапией

Мы решили рассказать вам о той телеведущей Алле Мазур, которую вы, вероятнее всего, еще не знали.

Топ 10 фактов о телеведущей Алле Мазур, которые обычный зритель ни за что не заметит Алла Мазур на ТВ уже 23 года

Топ 10 фактов о ведущей ТСН. Тиждень Алле Мазур, о которых обычно не говорят на публику

Топ 10 фактов о телеведущей Алле Мазур, которые обычный зритель ни за что не заметит Алла Мазур

  1. Оба родителя Аллы — врачи. И, естественно, они хотели, чтобы дочь Аллочка продолжила их дело. Но девочка решила пробивать свой путь в другом.
  2. Алла начала еще со школьных лет подрабатывать журналистом — вела школьную газету.
  3. Алла — одна из самых успешных выпускниц Киевского университета Шевченко.
  4. Алла Мазур — единственная телеведущая, которая сейчас ведет ТСН, и работает еще с первого дня существования этого новостного шоу.
  5. Алла очень тонко переживает за те новости, которые рассказывает по ТВ, поэтому из-за негатива часто не может спать.
  6. Алла до сих пор мечтает стать космонавтом. При чем, полететь в космос она хочет абсолютно серьезно. Мазур верит: "Если мечты не сумасшедшие, то это просто планы".
  7. Скрывает мужа, воспитывает сына Артема.
  8. Озвучивала мультфильмы в свободное от работы время. Например, от Дисней озвучила "В поисках Дори".
  9. В свои 55 лет Алла Мазур выглядит как минимум на 15 лет младше, это при том, что пластических операций она не делала.
  10. Алла — большая фанатка фолк-стиля и всевозможных вышиванок.

Топ 10 фактов о телеведущей Алле Мазур, которые обычный зритель ни за что не заметит Алла Мазур в вышитом платье

Источник: 1 Минута

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