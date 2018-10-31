Топ-10 фильмов ужасов, которые стоит посмотреть на Хэллоуин

Создайте мистическую атмосферу с помощью подборки лучших фильмов ужасов всех времен.

Самая страшная ночь года уже на пороге! Смотрели уже много страшных фильмов, но еще не знаете, что особенного посмотреть на Хэллоуин? Есть идея!

"Пила"

Наверное, это один из самых страшных фильмов ужасов за всю историю кино. Серия фильмов "Пила" была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый кассовый хоррор-киносериал всех времен, собрав по всему миру 977 088 092 доллара, обогнав такие фильмы, как "Пятница, 13-е", "Кошмар на улице Вязов", "Хэллоуин", "Техасская резня бензопилой" и "Крик".

"Сияние"

Безусловно, шедевр Стэнли Кубрика и классика фильмов ужасов. Это психологический триллер про писателя Джека Торренса, который вместе с семьей отправляется работать смотрителем в уединенный отель в горах. В самом начале истории его предупреждают о том, что предыдущий смотритель совершил ужасное убийство. Но Джек значения этому не придает.

"Оно"

Еще один фильм, снятый по роману Стивена Кинга. Экранизируют «Оно» уже не впервые, однако версию 2017 года смело можно назвать лучшей. Через две недели после начала показа "Оно" поставил новый рекорд, став самым кассовым фильмом ужасов в истории американского кино, обогнав фильм "Изгоняющий дьявола".

В центре сюжета семеро подростков из города Дерри, в котором уже много лет пропадают дети. А похищает их загадочное Оно, которое перевоплощается в жуткого клоуна Пеннивайза.

"Сонная лощина"

Действие фильма тоже происходит на Хэллоуин. Готическая мистика о XVIII веке, мрачном колдовстве и жестоких преступлениях. Герой Джонни Деппа, сыщик Икабод Крейн, прибывает в городок Сонная лощина, чтобы расследовать загадочные убийства. Говорят, что их осуществляет зловещий всадник без головы. Местные жители считают, что их преследует древнее проклятие, однако Икабод отказывается верить в призраков. Но разгадка тайны удивит их всех.

"Хэллоуин"

Хэллоуинский топ никак не мог обойтись без этой классики ужасов от Джона Карпентера. Это не сказка и не комедия, а стопроцентный хоррор. Картина рассказывает про маньяка Майка Майерса, который с детства любит резать людей огромным ножом. Отсидев много лет в психушке, он сбегает и возвращается в родной городок.

Карпентер мастерски нагнетает атмосферу: то показывает жертв глазами маньяка, то заставляет его внезапно появляться и исчезать. Ожидание ужаса пугает даже больше, чем само появление убийцы.

"Психо"

Психо – это фильм короля ужасов Альфреда Хичкока. Он занимает первое место в рейтинге лучших фильмов ужасов когда-либо снятых. Даже если вы смотрели его уже сто раз, ощущение тревоги все равно щекочет вам нервы. Сюжет фильма рассказывает о молодой девушке Мэрион, которая украла на работе крупную сумму денег и сбежала из города. Переночевать она остановилась в отеле, где познакомилась с его очень странным хозяином.

"Ведьма из Блэр: Курсовая с того света"

История повествует о трех студентов кинофакультета колледжа, которые заблудились и бесследно исчезли в лесах штата Мэрилэнд, снимая свой курсовой проект о местной легенде – ведьме из Блэр. Нашли ли они ее и чем все закончилось – смотрите в Хэллоуин!

"Ведьма из Блэр: Новая глава"

Продолжение культового фильма ужасов 1999 года. Джеймс находит видеозапись, после которого у него появляется надежда найти свою пропавшую сестру. Вместе с друзьями они отправляются в тот самый лес, который известен легендой о ведьме из Блэр. Конечно же, там их ждут самые страшные ужасы, которые они даже не могли представить.

"Изгоняющий дьявола"

Фильм – обладатель четырех Золотых глобусов " и двух Оскаров имеет слоган "самый Страшный фильм всех времен" и полностью ему соответствует. История о девочке, одержимой дьяволом, заставляет замирать от ужаса зрителей в течение многих лет. Сцены, которые проводит экзорцист-священник, пугают и оставляют незабываемые впечатления.

Идеальный фильм для тех, кто любит пощекотать нервы.

"1408"

В отеле "Дельфин" есть загадочный номер 1408, который пустует на протяжении многих лет. Однажды писатель Майк Энслин приезжает в отель и решает поселиться в этой комнате, чтобы написать свою очередную книгу про полтергейст. Но он еще не подозревает, с какими ужасами и паранормальными явлениями придется столкнуться.

Источник: 2plus2.ua

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