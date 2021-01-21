ТОП-10 украинских звезд, которые родились в маленьких селах и гордятся этим: Винник, Кароль, Лорак и другие

Олег Винник

Они блещут на экране, их знают в лицо практически все жители нашей страны. Кажется, они всегда были такими успешными и знаменитыми. Многие и не знают, но немало украинских звезд родились в маленьких селах, где жили обычной жизнью, росли в простых семьях. Но судьба уготовила им шанс подняться на ступень выше.

Олег Винник

Любимец женщин Олег Винник родился в в селе Вербовка Черкасской области. Это очень маленькое село с населением не более 700 человек. Когда Олегу было 3 года, его семья переехала в в село Червоный Кут, Жашковского района, Черкасской области, где Винник прожил до окончания школы.

Тина Кароль

Тина Кароль

Тина Кароль родилась в посёлке Оротукан Магаданской области в России. Когда Тине было 7 лет, ее семья переехала в Ивано-Франковск на родину матери.

София Ротару

София Ротару

Легендарная певица София Ротару родилась в c. Маршинцы Черновицкой область в многодетной семье. В детстве будущая звезда много работала по домашнему хозяйству и помогала родителям торговать на рынке.

Михаил Поплавский

Михаил Поплавский

Поющий ректор Михаил Поплавский уроженец села Мечиславка Кировоградской области. Работать начал еще в школьные годы: сначала в колхозе помощником комбайнера, потом каменщиком на строительстве сельских дорог.

Павел Зибров

Павел Зибров

Будущий Народный артист Украины родился в селе Червоное, Винницкой области. Школьные года Зибров провел в Киеве, обучаясь в музыкальной спецшколе-интернат им. Лысенко.

Ани Лорак

Ани Лорак

Популярная певица Ани Лорак родилась в маленьком городке Кицмань на севере Черновицкой области. Хоть этот населенный пункт называется городом, население там составляет чуть больше 6000 человек.

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

Будущая звезда ВИА Гры родилась в украинском селе Збручовка Хмельницкой области, где прожила до окончания школы. Окончив школу, Надежда поступила в Хмельницкое педагогическое училище на факультет музыкального воспитания и хореографии.

Людмила Сенчина

Людмила Сенчина

Певица и актриса Людмила Сенчина родилась в селе Кудрявцы Николаевской области. Когда Людмиле было 10 лет, она переехала с семьей в Кривой Рог.

Оксана Билозир

Оксана Билозир

Украинская певица и политический деятель Оксана Билозир родилась в селе Смыга Ровенской области.

Ада Роговцева

Ада Роговцева

Советская и украинская актриса театра и кино Ада Роговцева появилась на свет в селе Глухов Черниговской области. В школьные года семья Ады переехала в город Полтаву.

Источник: 1 Минута