ТОП-2 Необычных рецепта: острые колбаса и фасоль в горшочке, и куриные крылышки с картофелем

Ингредиенты

Дерзкая, согревающая запеканка с острыми сосисками, соусом чили и фасолью. Это бюджетно и готово менее чем за 30 минут

1 столовая ложка растительного масла.

1 лук, нарезанный толстыми ломтиками.

8 острой колбасы или сосисок.

1 жирный зубчик чеснока, измельченный.

2 банки по 400 г фасоли в соусе чили.

2-3 веточки кудрявой петрушки, нарезанной.

Метод

Шаг 1

Разогрейте масло в большой сковороде. Готовьте лук и сосиски на достаточно сильном огне в течение 8-10 минут, часто переворачивая колбаски, чтобы они полностью подрумянились.

Шаг 2

Добавьте чеснок в сковороду с фасолью и соусом. Наполовину заполните одну из банок водой, перемешайте и добавьте ее в кастрюлю. Все перемешать и довести до кипения. Уменьшите огонь до кипения и готовьте 10 минут или пока сосиски не пропарятся. Приправить и посыпать петрушкой.

Острые, запеченные в духовке куриные крылышки с картофелем

Ингредиенты

1 столовая ложка приправы (по вашему усмотрению).

2 столовые ложки растительного масла.

Цедра и сок 1 лайм.

750 г крупного картофеля, нарезанного чипсами.

1 кг куриного крыла.

Зеленый салат или салат из капусты и кетчуп для подачи.

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. В миске взбейте приправу, растительное масло, цедру лайма и сок. Смешайте чипсы, крылышки и смесь Cajun порциями, чтобы все было хорошо покрыто.

Шаг 2

Накройте большой противень фольгой, затем разложите чипсы снаружи и крылышки посередине. Приправьте и запекайте 20 минут, затем переверните чипсы и верните в духовку еще на 20-25 минут, пока чипсы и крылышки не станут золотистыми. Подавать с зеленым салатом или салатом из капусты и кетчупом.

Источник: 1 Минута