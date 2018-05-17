ТОП-3 автомобиля, которые стоит увидеть в выходные на Харьковском РетроСлете-2018

Харьковский РетроСлёт (ХАРС) 2018 года, который пройдет в Харькове в ближайшие выходные 19 и 20 мая, посвящён теме pin-up, но ей не ограничится. С американскими автомобилями 1940-1950-х годов на площадках мероприятия в Арт-заводе «Механика» будут соседствовать машины и мотоциклы из разных стран и эпох. Главной звездой ещё до начала слёта признана Chevrolet Bel Air Hardtop Sport Coupe из гаража Леонида Брежнева. Но не менее интересны роскошный Lincoln Continental Cabrio, загадочный Lloyd Arabella, советский лимузин ЗИС-110, гоночный Jaguar E-type, миниатюрный Citroën 2CV, одна из ранних модификаций Opel Rekord и многие другие. Все они будут ждать ценителей ретротехники 19 и 20 мая с 10:00 до 18:00. О машинах, которые стоит увидеть на ХАРС-2018, а также о конкурсе элеганции “Костюм эпохи” рассказали его соорганизаторы, коллекционеры и специалисты по ретро-технике Дмитрий Харченко и Олег Федоренков, более известный как “Дядя Фара”.

Chevrolet Bel Air покажут в Харькове впервые. Но из всех «Бель Эйров» этот – особенный. Его нашли в Днепре в полностью нерабочем состоянии – в местные мастерские он попал в конце советской эпохи для ремонта и был забыт. До этого он служил Леониду Брежневу и его дочери Галине – советский генсек получил его в подарок, ездил на нём по Москве, выезжал на охоту и очень любил этот роскошный, по его мнению, американский автомобиль.

«Шевроле – вовсе не машина для властных элит, - объясняет соорганизатор ХАРС, специалист по ретро-технике Дядя Фара. – Это обычная народная марка, прямой конкурент Ford. По-нашему, что-то вроде «Москвича». Его можно бесконечно ремонтировать – собрать разлившееся масло с песка, залить и ехать дальше. Но широкий, длинный, с невероятно мягкой подвеской. И выглядит он великолепно. В его дизайне сочетаются прогрессивные для того времени элементы космоса, стремления ввысь, как самолётик на капоте, и остатки «плавникового» стиля 1940-х. Неудивительно, что Брежнев так его любил».

Ещё один народный автомобиль – Lloyd Arabella – Дядя Фара называет своим фаворитом. Немецкий двухдверный автомобиль в 1950-х проиграл ценовую гонку Volkswagen и стал одной из причин банкротства производителя Borgward Group, но даже в 1960-е он пользовался популярностью в США – состоятельные американцы дарили его дочерям и жёнам: «Он маленький, неприметный, но, если присмотреться, настолько привлекательный и необычный. Например, невзирая на воздушное охлаждение, у него двигатель впереди. И ещё наполовину пластиковый. Я ни разу на нём не ездил. Да и вообще, это большая редкость и для Харькова, и для Украины».

Ещё один легендарный представитель стильной эпохи – Jaguar E-Type, автомобиль, который Энцо Феррари назвал «самой красивой машиной в истории», а журнал Sports Car International назвал лучшим спорткаром 1960-х. Его концептуальный предшествнник D-Type три года подряд выигрывал гонку «24 часа Ле-Мана», а E-Type стал его усовершенствованной версией для рынка. Один из двух первых «Ягуаров», выпущенных с конвеера, купил муж Бриджит Бардо. Даже сам Стив МакКуин купил себе такой. С тех пор E-Type стал символом роскоши и стиля для Европы и Америки.

«Это – автомобиль-мечта, легенда. Он участвовал в «Ралли Монте-Карло», «24 часа Ле-Мана», «Милле Милья». В 50-60-е это была машина высочайшего класса, - восхищается соорганизатор ХАРС-2018 Дмитрий Харченко. - Безумно длинный капот, короткий багажник. При этом традицинная компоновка, рядные двигатели. Безумно стильный спорткар. К слову, для нашего конкурса элеганции такая машина – очень мощная заявка».

Конкурс элеганции «Костюм эпохи», как всегда на ХАРС-2018, станет одним из главных событий второго дня. В воскресенье, 20 мая в 12:00 владельцы машин предстанут на сцене в образах из эпохи их автомобиля. Оценивать их костюмы, аксессуары, соответствие времени и автомобилю будут дизайнеры и модельеры Дмитрий Захаревский и глава жюри Константин Пономарёв.

Купить билеты на ХАРС-2018 можно здесь

Официальный сайт ХАРС

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Программа:

Суббота, 19 мая

10:00 Начало работы ХАРС-2018

11:00 Конкурс от Central Petrol Station “Кофе с собой”

12:00 Официальное открытие ХаРС-2018

12:30 Презентация «Звёздное ралли 2018»

13:00 Викторина Ale Point / Intellect

14:00 Конкурс PETROL от Central Petrol Station

15:00 Соревнования Ale Point / Power

16:00 Конкурс «Зебрастый самолет»

17:00 Конкурс от LIKHOLET.COM.UA

19:00 Закрытие дня

Воскресенье, 20 мая

10:00 Начало работы

11:00 Конкурс от Central Petrol Station “Кофе с собой”

Викторина от Ale Point / Intellect /

11:30 Pin-Up танец от клуба All Stars

Конкурс «Зебрастый самолет»

12:00 Конкурс элеганции «Костюм эпохи»

13:00 Презентация «Звёздное ралли 2018»

Танец в стиле Pin-UP на пилоне

13:30 Гости ХаРС: Мерилин Монро и Элвис Пресли

14:00 Награждение победителей конкурса элеганции «Костюм эпохи»

14:30 Соревнование Ale Point / Power

15:00 Конкурс от LIKHOLET.COM.UA

15:30 Определение лучшей машины по мнению МЕГАБАНК

16:00 Выезд раскрашенной детьми ГАЗ 2412 от АВАНТАЖ на сцену

16:30 Награждение участников РетроСлета

17:30 Официальное закрытие ХАРС - 2018

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