ТОП-3 быстрых способа избавиться от чесночного или лукового запаха изо рта

Команда Барринджера предложила сырые яблоки, лимонный сок и зеленый чай как отличные естественные способы нейтрализовать чесночное и луковое дыхание.

Но в новой статье, озаглавленной "Дезодорация чесночного дыхания продуктами питания и роль полифенолоксидазы и фенольных соединений", они пересмотрели проблему чесночного и лукового дыхания с помощью нового естественного продукта.

Это всем известное растение и его можно вырастить в любом саду или огороде, а также купить на базаре, или супермаркете. Также можно применять жевательные резинки или конфеты с присутствующим в них этого растения.

На этот раз исследователи OSU короновали нового чемпиона, когда дело доходит до прекращения вашего ужасного чесночного или лукового дыхания - и это имя вам, вероятно, знакомо: мята. С величайшим уважением к Барринджер и ее исследовательской группе, кто не ожидал этого?

Мята

Согласно сайту Science Daily, несмотря на то, что запас сырого яблока, а также недавно появившийся сырой салат-латук "снизил концентрацию летучих веществ в выдыхаемом воздухе на 50 процентов или более по сравнению с контролем в течение первых 30 минут", в конце концов, листья мяты имеют более высокий уровень дезодорации для всех измеренных летучих соединений.

Авторы статьи предполагают: "Жевание листьев мяты и употребление в пищу яблока и салата (сырых и приготовленных) поможет уменьшить количество летучих компонентов чеснока или лука." Так что применение зеленого чая и лимонного сока, для того, чтобы убрать чесночный или луковый запах изо рта, отходит на второй план.

Источник: 1 Минута