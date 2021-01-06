ТОП-3 Масок в домашних условиях, которые достойны салонов красоты: руководство по приготовлению

Маска в домашних условиях не сложная вещь, которую вы сможете сделать сами. Все ингредиенты домашней маски для лица, которые вам нужны, тайно прячутся в кухонном шкафу.

Они так же потрясающе снимают стресс из дрянного рабочего дня в офисе, как и удаляют неприглядные пересохшие пятна, уменьшают поры и убирают пятна.

Но вместо того, чтобы совершать набег на салон красоты в поисках следующего нанесения маски, вы можете захотеть присмотреться немного ближе, что есть у вас дома.

Простые ингредиенты, такие как йогурт, обладают отшелушивающими свойствами наравне с кучей средств по уходу за кожей, в то время как мед великолепно уничтожает бактерии, вызывающие пятна, а порошок какао - отличный усилитель сияния - привет, кожа супер модели.

Итак, вот лучшие и самые достойные спа-салона маски в домашних условиях, для лица, которые можно взбить прямо сейчас.

3 рецепта маски в домашних условиях

Рецепт маски для лица своими руками, чтобы успокоить кожу Между одиннадцатью процедурами ухода за кожей, городским смогом и сенной лихорадкой наша кожа может перегружаться, а раздражение и покраснение неизбежны. Пусть рецепт домашней маски для лица диетолога Розмари Фергюсон мгновенно успокоит вашу кожу.

Что вам нужно:

1 чайная ложка меда.

1 чайная ложка кокосового масла.

¼ спелого авокадо.

2 капли масла лаванды.

Как это устроено:

Эта восхитительно звучащая маска в домашних условиях для лица обеспечивает глубокое увлажнение благодаря кокосовому маслу, наполняет вашу кожу антиоксидантами с медом и успокаивает покраснения с помощью лавандового масла. Смешайте его и нарисуйте кистью для маски для лица, чтобы получить незабываемые впечатления от домашнего спа.

Как говорит сама Розмари: "Для увлажнения и эластичности кожи вам следует обратиться к незаменимым жирным кислотам, таким как кокосовое масло и авокадо. Это отличная маска, увлажняющая и успокаивающая кожу".

2. Рецепт маски для лица «Сделай сам», чтобы увлажнять и питать

Шелушащийся лоб - нехорошо, но если ваш нынешний увлажняющий крем не очень помогает вашей сухой коже, не ищите ничего, кроме этой маски в домашних условиях, которая увлажняет лицо.

Что вам нужно:

1/2 авокадо.

1 столовая ложка меда.

Горсть овса или овсяных отрубей.

Как это устроено

Да, это звучит как завтрак, достойный Instagram. Но воздержитесь от насмешек над ингредиентами на секунду, потому что они будут работать намного лучше на вашем лице.

По словам соучредителя Clean Beauty Доминики Минарович, мед является отличным увлажнителем, а это означает, что он помогает коже удерживать влагу, не чувствуя жирности, но это еще не все. "Это чудесный ингредиент", - говорит Доминика. "Массаж на пораженные участки помогает с появлением шрамов и ускоряет заживление и регенерацию тканей".

А если вы хотите активизировать свою игру с масками в домашних условиях для лица? Смешайте с овсом - ингредиент, который даже косметические бренды, такие как Aveeno и Garnier, добавляют в свои увлажняющие средства.

"Овес обладает лечебными и увлажняющими свойствами", - поясняет Доминика. "Он также великолепно питает и успокаивает кожу".

А благодаря ультра питательным маслам добавление пюре из авокадо устранит любые шероховатости, делая вашу кожу гладкой и шелковистой. Если у вас их нет дома, замените на 3 столовые ложки молока.

"Добавление молока, которое содержит молочную кислоту, мягко отшелушивает кожу, одновременно осветляя ее без раздражения", - объясняет Лоррейн Скривенер, эксперт по коже и директор клиники Eden Skin Clinic.

3. Рецепт маски в домашних условиях для лица своими руками, чтобы улучшить неровную текстуру и тон кожи

Вам не нужно тратить огромные деньги на косметические процедуры или запасаться скрабами, чтобы кожа стала гладкой и эластичной.

Что вам нужно:

1 столовая ложка натурального йогурта без добавок.

1 столовая ложка меда.

1 столовая ложка порошка куркумы.

Как это устроено:

Так же, как и молоко, йогурт до краев наполнен молочной кислотой, которая заметно влияет на кожу, удаляя грубые и тусклые поверхностные клетки, открывая новые, более яркие.

Благодаря увлажняющему меду кожа становится мягкой и эластичной, а Кейт Протопапас, основательница Isla Apothecary, отмечает, что куркума полезна для борьбы с пигментацией - идеально, если вы слишком долго поклонялись солнцу.

Источник: 1 Минута