ТОП-6 основных советов, как выпить несколько напитков на Новый год и избежать похмелья

Если вы один из тех, кто сильно страдает от похмелья, NHS предложила шесть шагов, которые нужно предпринять, чтобы убедиться, что вы не чувствуете себя слишком измотанным, когда проснетесь на следующее утро

В этом году Новый год может выглядеть совсем иначе, но, наконец, пришло время попрощаться с 2020 годом. Хотя большинство из нас будет встречать Новый год, не выходя из дома, многие люди все равно с нетерпением ждут, чтобы выпить несколько напитков, чтобы отметить это событие.

Но как только вы просыпаетесь от головной боли и комнаты, которая не перестанет крутиться в Новый год, уже слишком поздно что-то с этим делать.

Лучший план действий - это в первую очередь предпринять шаги, чтобы избежать тяжелого похмелья, и есть шесть основных советов, которые вы можете использовать на Новый год, чтобы следующее утро было менее болезненным, чем должно быть.

Ешьте перед тем, как пить

Все мы слышали поговорку о том, что нельзя пить натощак, и это один из ключевых советов, чтобы не чувствовать себя хуже от усталости на следующий день.

Лучше всего есть углеводы, такие как макароны, картофель и рис, или полезные жиры, поскольку они конкурируют с алкоголем и замедляют его переваривание.

Выбирайте напитки с умом

Если вам сказали, что темные напитки усугубляют похмелье, оказывается, что за этим стоит какая-то наука.

Напитки темного цвета, такие как красное вино и бурбон, обычно содержат больше конгенеров. Считается, что эти естественные химические побочные продукты производства алкоголя вызывают раздражение мозга и еще больше усиливают боль в голове на следующее утро.

Вместо этого рекомендуется употреблять более легкие напитки в определенных объемах, в том числе спиртные напитки, такие как водка и джин.

Альтернативные напитки

Смешивать напитки - не лучшая идея, если только вы не выберете между любимым напитком и стаканом освежающей воды.

Эксперты говорят: "Сделайте каждую секунду напитка безалкогольным. В идеале, купите воду или что-нибудь газированное. Газирование напитков заставляет вас быстрее усваивать алкоголь."

Помедленней

Неудивительно, что лучший способ избежать похмелья - это просто меньше пить. Избегайте попыток поспевать за другими и не заставляйте пить быстрее, чем вы хотите, независимо от того, сколько раз те, с кем вы пьете, предлагают повторить. Пейте в удобном темпе, и утром вы выиграете.

Посмотрите на этикетку

Ищите знак % на бутылке, чтобы проверять содержание алкоголя в напитках по объему. Выберите меньшее значение для менее алкогольного напитка - и дайте своему организму меньше алкоголя, чтобы справиться с этим на следующий день.

Регидратировать

Поддержание гидратации вашего тела действительно может помочь уменьшить последствия похмелья, поэтому выпейте стакан воды перед тем, как начать пить, и еще раз перед сном.

Если вы часто просыпаетесь с сухостью во рту после нескольких глотков, держите стакан воды рядом с кроватью, чтобы пить его ночью. На следующий день вы будете очень благодарны.

Источник: 1 Минута