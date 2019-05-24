Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:19
Просмотров: 104

Топ-7 причин завести домашнего кота

Топ-7 причин завести домашнего кота

Специалисты выяснили причины по которым нужно, чтобы в доме был кот

Более того, есть целый перечень советов, почему нужно это сделать, передают «Белновости».

1. Не дадут вам много поспать. Кот никогда не даст своему хозяину спать больше, чем нужно: проспать будильник просто не удастся.

2. Любит чистоту. Кошки — хищники, отсутствие запаха исторически для них приравнялось к условию выживания — жертва не должна была их учуять.

3. Вы сделаете для него, что угодно. Коты умеют манипулировать людьми без особых усилий. Для своего любимца человек пойдет на все.

4. Он вас по-настоящему любит. Несмотря на то что кот не будет так ярко проявлять свою любовь, как, скажем, собака, он вас действительно любит. Эти миниатюрные создания не раз спасали жизнь человеку, будя во время пожара или же, несмотря на свои небольшие параметры, атаковали грабителей и прочих незваных гостей.

5. Домашний доктор. Кошки прекрасно чувствуют больного человека и всеми силами пытаются его вылечить.

6. Средство от депрессии. При наличии кота настроение всегда поднимается, стоит только взять его на руки.

7. Лучший друг. Он не особо требователен в уходе, его не нужно выгуливать. Он в любое время в вашем распоряжении.

Источник: ukrainianwall.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: животные

Читайте ещё:

Киевский зоопарк станет открытым пространством без клеток для животных
02.05.2019 08:50    165
Дикая собака Динго выкрала младенца из колыбели в Австралии
19.04.2019 10:42    356
В Таиланде игривый слон «утопил» туристов
25.02.2019 09:15    337
В Харькове прошла акция помощи бездомным животным
18.08.2018 15:03    401
Жестокое убийство животных в приюте: полиция открыла дело, а шокированные харьковчане сами ищут виновных
16.07.2018 20:52    532
В Харькове живодеры разгромили мини-приют и убили кошек и котят
15.07.2018 16:30    838
По факту нападения собак на мужчину в Дергачах открыли уголовное дело
11.06.2018 15:54    534
Владельца собак, напавших на мужчину в Дергачах, привлекли к ответственности, - полиция
10.06.2018 15:20    701
В Харьковской области участились случаи бешенства у животных
15.05.2018 14:07    474
В НРРУ отказали харьковскому КП в регистрации рекорда из-за негуманных методов работы
11.05.2018 14:18    455
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 