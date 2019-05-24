Топ-7 причин завести домашнего кота

Специалисты выяснили причины по которым нужно, чтобы в доме был кот

Более того, есть целый перечень советов, почему нужно это сделать, передают «Белновости».

1. Не дадут вам много поспать. Кот никогда не даст своему хозяину спать больше, чем нужно: проспать будильник просто не удастся.

2. Любит чистоту. Кошки — хищники, отсутствие запаха исторически для них приравнялось к условию выживания — жертва не должна была их учуять.

3. Вы сделаете для него, что угодно. Коты умеют манипулировать людьми без особых усилий. Для своего любимца человек пойдет на все.

4. Он вас по-настоящему любит. Несмотря на то что кот не будет так ярко проявлять свою любовь, как, скажем, собака, он вас действительно любит. Эти миниатюрные создания не раз спасали жизнь человеку, будя во время пожара или же, несмотря на свои небольшие параметры, атаковали грабителей и прочих незваных гостей.

5. Домашний доктор. Кошки прекрасно чувствуют больного человека и всеми силами пытаются его вылечить.

6. Средство от депрессии. При наличии кота настроение всегда поднимается, стоит только взять его на руки.

7. Лучший друг. Он не особо требователен в уходе, его не нужно выгуливать. Он в любое время в вашем распоряжении.

Источник: ukrainianwall.com

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