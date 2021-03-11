ТОП-7 звезд сделавших пластические операции и это не скрыли

Звезды шоу-бизнеса всегда хотят быть молодыми и привлекательными, чтобы хорошо выглядеть перед поклонниками.

Для этого они готовы пойти на многое, в том числе и на пластические операции. Но походят годы и нужно опять корректировать свою внешность при помощи хирурга.

Правда некоторые звезды не хотят акцентировать внимание в СМИ о том, что они сделали пластическую операцию. Хотят, чтобы все думали, что у них все естественное.

Но некоторые представители шоу-бизнес не скрывают, что они делали пластику лица или тела.

Вот некоторые из них:

Евгения Крюкова

Актриса Евгения Крюкова считает, что можно сделать лицо привлекательным естественными методами: кремом, массажем и макияжем.

Однако и она решилась сделать пластику. Дело в том, что ей когда-то одна учительница нетактично сказала, что у нее уши торчат как ручки у кастрюли.

Ирина Дубцова

Ирина Дубцова

Когда певица родила сына Артема, то ее пышные формы долго держались и это вызывало ее недовольство. Сперва она пробовала сидеть на диете и заниматься физическими упражнениями, но это не сильно помогало. Поэтому она также прибегла к услугам пластического хирурга и это не скрывает.

Кети Топурия

У нее прекрасный голос и фигура отличная и казалось, что еще нужно. Однако Кети не устраивал нос. Поэтому она немного изменила его форму.

Юлия Началова

Она сделала пластику груди после того как перестала кормить грудью свою дочурку Веру.

Но когда Юлия сделала пластическую операцию, то занесли инфекцию и она долго лечилась. Поэтому Юлия считает, что исправлять то, что дала природа - это блажь и глупость.

Роза Сябитова

Телеведущая решилась на пластическую операцию после похудения на 20 кг. Однако она тоже не в восторге от пластики и решила ходить в спортзал и сидеть на диете.

Маша Малиновская

Теледива и так красиво выглядит, но хотела сделать более чувственными губы. Однако после пластики они получились неестественными. Когда у нее родился сын, то Маша остепенилась и сделала операцию и уменьшила свои губы. Теперь она выглядит более естественно.

Лолита

Лолита

Певица первый раз сделала укол ботокса в 40 лет. Она просто хочет остановить естественное старение и поэтому иногда прибегает к пластике. Она хочет выглядеть более молодой и не скрывает о своих пластических операциях.

Источник: 1 Минута