Топ 9 платьев, которые идут всем: рейтинг от экспертов

“Не знаешь, что делать, – купи платье.” Этот истинно женский предмет гардероба имеет много “прочтений”, уместен везде и всегда поднимает настроение своей хозяйке. О беспроигрышных фасонах и современных трендах рассказывают стилисты украинского бренда женской одежды Gepur.

Подчеркнутая талия

Женственность заложена в вас природой, просто не забывайте о ней и подчеркивайте ее грамотно. Используйте приталенные наряды, которые демонстрируют естественные пропорции женского тела. Если они выражены не ярко, выбирайте платья с широкими юбками и объемом в области груди, созданным оборками или другими fashion-приемами.

Платье-пиджак

Идеальный представитель делового стиля в женском гардеробе. Здесь уместна длина мини или миди. Варианты с длинным рукавом подходят для ранней осени, летом носите однобортные или двубортные платья без рукавов.

А-силуэт

Простой вариант для повседневного платья. Лаконичное платье подобного силуэта хорошо смотрится и с высокими каблуками, и с трендовыми массивными кроссовками. Оно может быть основной деталью в луке для жаркого летнего дня или идти в комплекте с пиджаком или кардиганом в прохладную погоду.

Футляр

“Вечная” классика. Подходит и для офиса, и на каждый день, и даже на вечер. Назначение платья-футляра зависит от элементов декора в нем, и аксессуаров в луке. Надевайте пиджак и классические “лодочки” с лаконичным платьем миди на работу в офис, массивные серьги, босоножки и клатч добавляйте к вечернему луку, а днем к такому платью подходят даже кеды.

Сарафан

Летние воздушные варианты свободного кроя скрывают все, даже несмотря на короткую длину. Надевайте шифоновый, льняной или хлопковый сарафан и не беспокойтесь о том, что кто-то заметит лишние сантиметры в талии, несовершенства на бедрах или даже ваше интересное положение.

Платье макси

Длина в пол всегда создает особенное настроение. Многие гуру моды считают, что платье или сарафан макси обязательны в летнем гардеробе. Такие наряды всегда смотрятся женственно и изысканно. Еще более ярким платье в пол сделает длинный разрез, смелый принт или глубокое декольте. В этом случае его можно себе позволить, ведь ноги закрыты и правильная дозировка открытости сохранена.

На запах

Еще один способ подчеркнуть женственные пропорции. Такой фасон зрительно убирает несколько сантиметров в объеме и добавляет роста за счет косых вертикальных линий и асимметрии. Платья на запах хорошо выглядят в любой длине и ткани, от костюмки и до шелка. Они особенно актуальны этим летом.

Платье-рубашка

Базовый вариант для лета, который можно добавить и в повседневный, и в деловой гардероб. К такому крою идеально подходит лен или хлопок. Выбирайте лаконичные модели с минимумом декора, или украшенные актуальным кружевом.

Открытые плечи

Стройные ключицы иногда вызывают больше трепета, чем глубокое декольте. Такие платья всегда выглядят чувственно и со вкусом. Открытые плечи отвлекают внимание от нижней части тела, – это трюк для обладательниц типа фигуры “груша”. Этот фасон уместен везде кроме офиса.

Источник: socportal.info

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