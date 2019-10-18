ТОП лучших книг с реальными историями, которые вы должны прочесть

1 Умберто Эко "Таинственное пламя царицы Лоаны" Роман, который откроет автора с неожиданной стороны. Творец интеллектуальной прозы попробовал написать простую книгу. Удалось ли – судить вам. "Простая" означает только то, что в романе вы не найдете теории семиотики или анализа постмодернизма. Но книга – познавательная, как и все творчество Эко. Главный герой романа теряет память. Единственное, что он помнит – все книги, которые когда-либо читал. И так, с помощью книг, музыкальных кассет, журналов и комиксов герой пытается вспомнить свою жизнь. Автор приглашает читателя в путешествие по миру памяти. Предлагает почувствовать пламя Лоаны – теплое ощущение, которое возникает, когда из отдельных кусочков воспоминаний складывается реальная картина. Воспоминания героя во многом – воспоминания самого Эко. Книга в мельчайших подробностях рассказывает про жизнь Италии 20-ого столетия. Роман показывает, как история может переплетаться с художественной литературой. "Таинственное пламя" понравится тем, кому интересна культура Италии, а также тем, кто хочет узнать много нового про историю европейских стран.

2 Михаил Дымов "Дети пишyт Богy" Эта книга – эксперимент Дымова. В нем участвовали дети от 6 до 10 лет. Автор предложил детям написать Богу – рассказать что-нибудь или задать любой вопрос. В результате писатель получил больше 3 тысячи ответов: неожиданных, иногда наивных, но главное – живых. Книга покажет, как дети понимают мир и какие вопросы их волнуют. Здесь встретите мысли о жизни и смерти, попытки детей посмотреть на себя со стороны, вопросы, как устроена вселенная и многое другое…

3 Александр Митта "Кино между адом и раем" Любите кино? Тогда обязательно прочитайте эту книгу! Митта – режиссер, сценарист и актер – делится секретами искусства кино. Иллюстрации в книге – самого автора. Митта расскажет, благодаря чему получается хорошее кино, как правильно написать сценарий, как придумать и что "делать" с героем. Вы узнаете, в чем мастерство Шекспира, как сценарист заставляет зрителя сопереживать герою, каким должен быть хороший актер, что такое катарсис и почему нам нравится смотреть фильмы. И все это – с примерами из популярных пьес и фильмов.

4 Франц Кафка "Письмо отцу" Это письмо, которое действительно написал Кафка своему отцу. Правда, отец его так и не прочитал – мать отказалась передать письмо отцу и вернула конверт Францу. Почему? Прочитаете – и все узнаете. А еще поймете многое в творчестве Кафки. Именно отношения с отцом вдохновили Кафку на создание мрачных сюжетов, в которых маленький человек чувствует себя так неуютно… Биографии писателей, их дневники стали настоящим трендом современной литературы – ведь они позволяют взглянуть на реальную жизнь автора. Чтобы полностью понять Кафку – можно не читать длинные дневники, достаточно прочесть одно "Письмо отцу".

5 Джонатан Фоер "Жутко громко и запредельно близко" Искренняя история, рассказанная от имени девятилетнего мальчика, отец которого погиб в теракте в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Роман описывает жизнь одной обычной семьи, которой коснулась беда. Эта книга – документ эпохи. В целом светлая история, правдивый рассказ о счастье и горе не оставит равнодушным даже самого требовательного читателя.

6 Эрих Фромм "Душа человека" Фромм – психолог, который умеет легко и интересно рассказать про свои открытия. Книга понравится тем, кто хочет лучше понимать человека и его поступки. Как в человеке возникает склонность к добру или злу? Что такое нарциссизм и как он связан с "диктаторскими" способностями? Каким бывает насилие – не физическое, а психологическое, замаскированное под добро? И как его распознать? Обо всем – в книге. Фромм, не используя научных терминов, поясняет довольно сложные вещи. Книга подарит много открытий – читатель сможет заглянуть к себе в душу.

7 Генри Клауд и Джон Таунсенд "Фактор матери" Еще одна психологическая книга. Мама – человек, от которого зависит вся будущая жизнь ребенка. Именно мать своими поступками и отношением закладывает характер личности. Мама – это человек, который растит и воспитывает: это родная мать, а может быть и бабушка, няня или даже друг. Книга расскажет про разные типы матерей, разные модели поведения и те результаты, к которым они приводят. Авторы-психологи помогут разобраться с теми проблемами, которые возникли "благодаря" особенностям вашего воспитателя в детстве. Посоветуют, как наладить отношения с матерью. И, конечно, расскажут будущим матерям, как избежать ошибок в общении с ребенком.