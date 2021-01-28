Торт без муки “Загадка” с заварным кремом: необычный на вкус и очень интересно готовится
Торт без муки "Загадка" с заварным кремом
Ингредиенты:
- Яичные белки – 4 шт.
- Сахарная пудра – 100г
- Миндаль – 250г
- Соль – ¼ ч. л.
Заварной крем:
- Яичные желтки – 4 шт.
- Сахар – 100 г
- Кукурузный крахмал – 1 ст. л.
- Молоко – 150 мл
- Сливочное масло – 50 г
Для декора понадобятся миндальные лепестки
Приготовление
Миндаль измельчить в крошку с помощью блендера. Ореховую крошку соединить с сахарной пудрой. Перемешать.
Яичные белки взбить со щепоткой соли миксером до стойких пиков.
Пышную белковую массу в несколько приемов добавить в ореховую крошку. Перемешать, должно получиться однородное тесто.
Форму смазать растительным маслом. Переложить тесто и разровнять. Выпекать 25-30 минут при 180 градусах. Готовый корж переложить на решетку.
Как приготовить заварной крем? В кастрюле смешать яичные желтки, сахар и крахмал. Перемешать венчиком. Постоянно помешивая, влить теплое молоко. Варить на небольшом огне до загустения, при этом перемешивать. Крем остудить, а потом добавить мягкое сливочное масло, взбить миксером до пышности.
Корж разрезать на два коржа (как его разрезать ниткой, смотрите в видео в конце рецепта).
Собрать торт. Смазать один корж кремом, вторым накрыть. Обильно смазать верх и бока, сверху торт украсить миндальными лепестками.
Источник: 1 Минута