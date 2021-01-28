Торт без муки “Загадка” с заварным кремом: необычный на вкус и очень интересно готовится

Торт без муки "Загадка" с заварным кремом

Ингредиенты:

Яичные белки – 4 шт.

Сахарная пудра – 100г

Миндаль – 250г

Соль – ¼ ч. л.

Заварной крем:

Яичные желтки – 4 шт.

Сахар – 100 г

Кукурузный крахмал – 1 ст. л.

Молоко – 150 мл

Сливочное масло – 50 г

Для декора понадобятся миндальные лепестки

Приготовление

Миндаль измельчить в крошку с помощью блендера. Ореховую крошку соединить с сахарной пудрой. Перемешать.

Яичные белки взбить со щепоткой соли миксером до стойких пиков.

Пышную белковую массу в несколько приемов добавить в ореховую крошку. Перемешать, должно получиться однородное тесто.

Форму смазать растительным маслом. Переложить тесто и разровнять. Выпекать 25-30 минут при 180 градусах. Готовый корж переложить на решетку.

Как приготовить заварной крем? В кастрюле смешать яичные желтки, сахар и крахмал. Перемешать венчиком. Постоянно помешивая, влить теплое молоко. Варить на небольшом огне до загустения, при этом перемешивать. Крем остудить, а потом добавить мягкое сливочное масло, взбить миксером до пышности.

Корж разрезать на два коржа (как его разрезать ниткой, смотрите в видео в конце рецепта).

Собрать торт. Смазать один корж кремом, вторым накрыть. Обильно смазать верх и бока, сверху торт украсить миндальными лепестками.

Источник: 1 Минута