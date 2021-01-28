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Торт без муки “Загадка” с заварным кремом: необычный на вкус и очень интересно готовится

Торт без муки “Загадка” с заварным кремом: необычный на вкус и очень интересно готовится

Торт без муки "Загадка" с заварным кремом

Ингредиенты:

  • Яичные белки – 4 шт.
  • Сахарная пудра – 100г
  • Миндаль – 250г
  • Соль – ¼ ч. л.

Заварной крем:

  • Яичные желтки – 4 шт.
  • Сахар – 100 г
  • Кукурузный крахмал – 1 ст. л.
  • Молоко – 150 мл
  • Сливочное масло – 50 г

Для декора понадобятся миндальные лепестки

Приготовление

Миндаль измельчить в крошку с помощью блендера. Ореховую крошку соединить с сахарной пудрой. Перемешать.

Яичные белки взбить со щепоткой соли миксером до стойких пиков.

Пышную белковую массу в несколько приемов добавить в ореховую крошку. Перемешать, должно получиться однородное тесто.

Форму смазать растительным маслом. Переложить тесто и разровнять. Выпекать 25-30 минут при 180 градусах. Готовый корж переложить на решетку.

Как приготовить заварной крем? В кастрюле смешать яичные желтки, сахар и крахмал. Перемешать венчиком. Постоянно помешивая, влить теплое молоко. Варить на небольшом огне до загустения, при этом перемешивать. Крем остудить, а потом добавить мягкое сливочное масло, взбить миксером до пышности.

Корж разрезать на два коржа (как его разрезать ниткой, смотрите в видео в конце рецепта).

Собрать торт. Смазать один корж кремом, вторым накрыть. Обильно смазать верх и бока, сверху торт украсить миндальными лепестками.

Источник: 1 Минута

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