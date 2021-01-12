Торт из 2-х ингредиентов: смешиваю яйца с шоколадом и получаю вкуснейший десерт. Подробный рецепт

Этот десерт просто находка для всех любителей шоколада. На приготовления уйдет пару минут, затем все сделает духовка.

Рекомендуется именно темный шоколад, но также можно приготовить с молочным.

Торт из 2-х ингредиентов:

Темный шоколад – 275 г

Яйца – 4 шт.

Для того чтобы приготовить торт, сначала нужно растопить шоколад.

Темный шоколад мелко нарезаем, перекладываем в миску и ставим на водяную баню. Ждем, пока шоколад станет однородным. При этом регулярно перемешиваем.

Снимаем с водяной бани. Перемешиваем лопаткой, чтобы шоколадная масса немного остыла.

Далее нужно отделить желтки от белков. Желтки соединяем с шоколадом, перемешиваем.

Яичные белки взбиваем миксером до стойких пиков. Затем порциями добавляем в шоколад, тщательно перемешиваем лопаткой.

На дно разъемной формы диаметром 18 см кладем пергамент, смазываем сливочным маслом. Выливаем шоколадную массу. Можно формой слегка постучать по столу, чтобы тесто равномерно распределилось.

Выпекать при 160 градусах 30 минут. Десерт извлечь из формы, когда он немного остынет.

Как приготовить торт из 2-х ингредиентов: рецепт в ВИДЕО

Источник: 1 Минута