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Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли

Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли

В пятницу, 16 ноября, президент США Дональд Трамп наградит семь выдающихся людей Президентской медалью Свободы – высшей гражданской наградой страны.

Одним из получателей награды станет – посмертно – известный американский певец Элвис Пресли, скончавшийся в 1977 году.

«Элвис Пресли раскрыл американскую культуру миллиардам обожавших его фанатов во всем мире. Элвису удалось сплавить госпел, кантри и ритм-энд-блюз, чтобы создать присущее лишь ему звучание, и продать более миллиарда записей», – говорится в заявлении Белого дома.

«Элвис также отслужил почти два года в армии США, с почтением приняв призыв на службу, несмотря на свою известность», – отмечается в заявлении.

В Белом доме напомнили, что позднее Пресли снялся в 31 фильме и трижды становился лауреатом премии «Грэмми» за исполнение музыки госпел.

«Элвис Пресли остается непреходящим американским кумиром спустя четыре десятилетия после его смерти», – говорится в заявлении.

Другими получателями Президентской медали Свободы названы врач и филантроп Мириам Адельсон, сенатор Оррин Хэтч, юрист, спортсмен и филантроп Алан Пейдж, бейсболист Джордж Херман Рут-младший (посмертно), судья Верховного суда Антонин Скалиа (посмертно) и футболист Роджер Стаубах.

Белый дом напомнил, что Президентская медаль Свободы вручается «за особый вклад в обеспечение безопасности или защиту национальных интересов США, укрепление мира во всем мире, культурные или другие значительные общественные или частные инициативы».

Источник: http://glavnoe.ua

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