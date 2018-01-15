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Трамп заплатив порнозірці після сексу за мовчання 130 тисяч доларів

Трамп заплатив порнозірці після сексу за мовчання 130 тисяч доларів

ЗМІ повідомили, що юристи президента США Дональда Трампа заплатили 130 тисяч доларів за мовчання колишньій порнозірці Стефані Кліффорд після їхньої фізичної близькості.

Сексуальний зв'язок між Трампом і Кліффорд трапилася вже під час шлюбу Дональда з Меланією. 38-річна екс-порноактриса вже підтвердила цю інформацію. За словами Стефані, її близькість з Трампом сталася під час турніру з гольфу на озері Тахо в США в липні 2006 року. На той момент з весілля Трампів минув рік, а Меланія приходила в колишню форму після пологів сина.

Дональд Трамп і порнозірка Стефані Кліффорд - фото 220554

Дональд Трамп і порнозірка Стефані Кліффорд

За даними видання, в 2016 році адвокат американського лідера Майкл Коен заплатив Кліффорд 130 тисяч доларів за мовчання про зустріч десятирічної давності.

Источник: maximum.fm

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