Три волшебных пакета позволят хозяйке больше не отмывать унитаз: главный домашний секрет
Однако среди множества средств не все и далеко не всегда помогают удалить желтый налет, подтеки и, конечно же, не очень приятный запах.
Сегодня в рекламе и в магазинах бытовой химии множество громких названий, больших и маленьких баночек, однако они по-разному эффективны — какие-то больше результата дают, какие-то меньше, а какие-то и вовсе не дают.
Но что же делать хозяйке, которая хочет поддерживать чистоту своего унитаза на постоянной основе?
Мы решили поделиться рецептом чистоты в вашей ванной комнате.
Чем можно досконально очистить унитаз от пятен и подтеков, чтобы больше не вычищать его и не натирать?
Средство для чистки унитаза в домашних условиях
Почти у всего населения нашей страны есть дома унитаз и многие привыкли часто его мыть, чтобы не было устойчивых загрязнений, а также неприятного запаха. Однако не каждое средство способно справится с желтизной и старыми загрязнениями.Сайт "Жемчужинка!" пишет об одном действительно волшебном средстве, которое называется "Пропер". Нет, это не тот мистер Пропер — мужчина из рекламы, который появляется по зову палочек.
Это более дешевый вариант, простой и точно уж действенный. А его приготовление не требует особых усилий.
Для того, чтобы приготовить наш отечественный и более дешевый вариант «Пропера» нужно взять:
- Обыкновенный целлофановый пакет;
- Отбеливатель в виде порошка;
- Мятный зубной порошок;
- Соду (без которой не обходится практически ни одно народное средство).
Смешиваем все это в пакете, и начищаем этим унитаз. Оставляем на 15 минут и затем вымываем. Готово!
Источник: 1 Минута