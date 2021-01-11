Три волшебных пакета позволят хозяйке больше не отмывать унитаз: главный домашний секрет

Однако среди множества средств не все и далеко не всегда помогают удалить желтый налет, подтеки и, конечно же, не очень приятный запах.

Сегодня в рекламе и в магазинах бытовой химии множество громких названий, больших и маленьких баночек, однако они по-разному эффективны — какие-то больше результата дают, какие-то меньше, а какие-то и вовсе не дают.

Но что же делать хозяйке, которая хочет поддерживать чистоту своего унитаза на постоянной основе?

Мы решили поделиться рецептом чистоты в вашей ванной комнате.

Чем можно досконально очистить унитаз от пятен и подтеков, чтобы больше не вычищать его и не натирать?

Средство для чистки унитаза в домашних условиях

Почти у всего населения нашей страны есть дома унитаз и многие привыкли часто его мыть, чтобы не было устойчивых загрязнений, а также неприятного запаха. Однако не каждое средство способно справится с желтизной и старыми загрязнениями.

Сайт " Жемчужинка !" пишет об одном действительно волшебном средстве, которое называется "Пропер". Нет, это не тот мистер Пропер — мужчина из рекламы, который появляется по зову палочек.

Это более дешевый вариант, простой и точно уж действенный. А его приготовление не требует особых усилий.

Для того, чтобы приготовить наш отечественный и более дешевый вариант «Пропера» нужно взять:

Обыкновенный целлофановый пакет;

Отбеливатель в виде порошка;

Мятный зубной порошок;

Соду (без которой не обходится практически ни одно народное средство).

Смешиваем все это в пакете, и начищаем этим унитаз. Оставляем на 15 минут и затем вымываем. Готово!

Источник: 1 Минута