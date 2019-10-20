Трое энтузиастов из Украины модифицировали "Таврию" в электрокар и доехали до Берлина

Трое украинских энтузиастов доехали из Днепра в Берлин на уникальном самодельном электрокаре - модифицированной в гараже "Таврии". Как говорится в сюжете ТСН, мужчины сначала даже сами не верили в успех своего замысла, но преодолели 3,7 тысячи километров.

"Я один верил. Этот паникер, этот реалист, а я оптимист", - говорит энтузиаст Ким Чен Бау.

Экологичную модель украинского "ЗАЗа" энтузиасты создавали в гараже, вложив в это 4 месяца работы и 5 тысяч долларов. Один только вид самодельного электромобиля немцев вгоняет в ступор.

"Что это за машина - никто не знает! А когда слышат, что это электрокар!...", - смеется Ким Чен Бау.

"Они не понимают, что машина такая может быть 2006 года. Они думают: еще дедушка ездил", - добавляет энтузиаст Владимир Карпенко.

Энтузиасты выехали из Днепра, и проехали через Киев, Ровно и Львов, а потом - выехали в Польшу.

"Даже на обычном заводском электромобиле это тяжелое испытание - проехать такой маршрут. Даже на Tesla это очень тяжело. А на самодельном этого никто не делал", - говорит энтузиаст Алексей Полтавец.

Границу путешественники прошли хорошо, и все продолжалось по плану, но в Польше машина сломалась.

"Начинается стук. Заехали на заправку - масло вытекает, стружка, все дела. Разумеется, у кого-то паника - все, домой. Нет, ребята, Берлин нас ждет", - вспоминает Ким Чен Бау.

Чтобы добраться Берлина, следовало заменить коробку передач.

"В Польше "Таврий" нет совершенно", - пояснил сложность задачи энтузиаст.

Списанную модель нашли в Варшаве и обрадовались: электрическая составляющая авто работала, как следует. Мощность аккумуляторов - 20 кВт \ час. Это где-то 55 лошадиных сил. Их хватает, чтобы разогнаться до 110 километров в час. Запас хода электрической "Таврии" - до 300 километров, еще 200 можно проехать благодаря пауэр-банку. Самая удобная сеть электрозарядок оказалась в Украине.

"Лучше всего у нас дома, в Украине - очень удобно и беспроблемно ехать. Проблемы начались в Германии", - говорит Алексей Полтавец.

"В Берлине много, а от границы в Берлина нет ни одной", - пояснил Владимир Карпенко.

В немецкой столице украинской электрокар заряжается по соседству с авто известного бренда. Между тем, о машине непрерывно спрашивают местные - она ​​им нравится.

Впоследствии дипломаты из посольства Украины с детским любопытством будут рассматривать обстановку салона. Это уже второй, улучшенный автомобиль украинцев, но не последний. Ребята обещают не останавливаться.

И хотя конкурировать с Илоном Маском они не берутся, но говорят - такие машины могли бы экономно работать в области поставок и перевозок в Украине.

"Если мы, трое парней, собрали в гараже машину, которая может доехать до Берлина? Планируйте, мечтайте, реализуйте - Украина может!" - призывают они.

Агентство Телевидения Новости