Тройной слоеный торт с шоколадом и арахисовым маслом

Ингредиенты

225 мл рапсового масла, плюс еще для банок

250 г муки самоподнимания

Какао 4 ст.

1 ½ чайной ложки соды

225 г сахарной пудры

3 столовые ложки золотого сиропа

3 больших яйца, взбитых

225 мл молока

Для коры кренделя

200 г темного шоколада, нарезанного

2 ст.ложки шоколадной крошки

маленькие горсти кренделя

2 ст.ложки сот

Для глазури

65 г темного шоколада

250 г мягкого соленого масла

500 г сахарной пудры

45 г гладкого арахисового масла

1-2 столовые ложки какао

Для капельного ганаша

200 мл двойных сливок

100 г темного шоколада, мелко нарезанного

Для украшения

шоколадные яйца, некоторые пустые, некоторые с начинкой, золотой блеск, попкорн ириски и крендели.

Вкус - изумительный!

Методика

Шаг 1.

Нагрейте духовку до 180C / 160C вентилятор / газ 4. Смажьте маслом и выстелите дно трех 19-сантиметровых форм для сэндвичей. Смешайте в миске муку, какао, бикарбонат и сахар. Сделайте углубление в центре и взбейте сироп, яйца, масло и молоко электрическим венчиком до однородной массы.

Шаг 2.

Разложите смесь по формам и выпекайте 25-30 минут, пока коржи не поднимутся и не станут твердыми на ощупь. Охладите в формах в течение 10 минут, прежде чем перелить на решетку для охлаждения и полностью остыть. На этом этапе их можно заморозить и хорошо завернуть на срок до восьми недель.

Шаг 3.

Сделайте кору, пока торт остывает. Растопите шоколад в микроволновой печи, помешивая каждые 20 секунд, до получения однородной массы. Выложите ложкой на противень, выстланный пергаментом, и разгладьте лопаткой, чтобы получился тонкий слой размером примерно 35 x 20 см. Посыпьте шоколадной стружкой вместе с кусочками кренделя и сотами, затем охладите до твердого состояния. Выньте кору из холодильника и оставьте на минуту, чтобы она остыла до комнатной температуры, прежде чем использовать острый нож, чтобы разрезать ее на осколки (если в холодильнике холодно, шоколад будет трескаться, а не резаться). Снова охладите, пока не будете готовы украсить торт.

Шаг 4.

Чтобы сделать глазурь, растопите шоколад в микроволновой печи, помешивая между короткими струями, затем дайте немного остыть. Тем временем взбейте сливочное масло, сахарную пудру и 1 столовую ложку кипятка с помощью электрического венчика или миксера, сначала медленно, затем увеличьте скорость и взбивайте, пока не получите бледную пушистую глазурь. Вылейте треть смеси в отдельную миску и добавьте арахисовое масло. Смешайте растопленный шоколад с оставшейся глазурью, затем добавьте какао, если хотите, чтобы глазурь получилась более темной и шоколадной.

Шаг 5.

Сложите три торта вместе с глазурью из арахисового масла. Используйте половину шоколадной глазури, чтобы покрыть стороны и верх торта и заполнить края между слоями, соскребая излишки. Охладите 20 минут. Это называется покрытием из крошки, которое позволяет получить действительно гладкую поверхность, когда дело доходит до финальной глазури.

Шаг 6.

Нанесите оставшуюся шоколадную глазурь на слегка охлажденный торт, разглаживая его по бокам и сверху, чтобы получить аккуратный послевкусие. Снова охладите в течение 20 минут.

Шаг 7.

Чтобы приготовить ганаш, нагрейте сливки на маленькой сковороде до запаривания. Перелейте темный шоколад в миску, затем полейте сливками. Хорошо перемешайте, пока не станет гладким и блестящим. Переложите в кондитерский мешок и дайте остыть на несколько минут при комнатной температуре.

Шаг 8.

Выдавите ганаш поверх торта, подталкивая его за край и позволяя ему аккуратно стечь. Проделайте это полностью вокруг торта, затем залейте центр большим количеством ганаша. Разгладьте верх ножом. Охладите в течение 1 часа, чтобы ганаш застыл.

Шаг 9.

Вдавите в лепешку осколки коры, торчащие вверх. Добавьте много шоколадных яиц, попкорна и крендельков в черепки и вокруг них. Нарезать ломтиками для сервировки. Срок хранения до трех дней в прохладном месте в герметичной таре.

Источник: 1 Минута