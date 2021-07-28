Творческий и жизненный путь Александра Буйнова, лучшего друга Пугачевой

Творческий путь

Он всегда стильный, подтянутый, харизматичный и улыбчивый. Его чуть надтреснутый голос хорошо узнаваем до сих пор, а ведь в 2020 году певец отметил свой 70-летний юбилей.

Александр Буйнов

Музыкальный талант Александру достался от матери, которая была профессиональным музыкантом. Популярность пришла к певцу, когда он работал в "Веселых ребятах" с Александром Глызиным. Буйнов объездил с группой не только СССР, но и ряд стран за рубежом. Набравшись опыта в плане организации концертов, Буйнов стал художественным руководителем созданной им группы "Рио". В 90-е годы его песни транслировались на ведущих каналах, а залы встречали исполнителя овациями. Его популярность была на пике. "Падают листья", "Пустой бамбук", "Капитан Каталкин" и многие другие песни исполнителя знают и помнят по сей день.

Совершенствуя свое образование, в 1992 году певец окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Он не раз организовывал гастрольные туры, сам их режиссировал.

Личная жизнь

Александр Буйнов

Любовных романов у него было немало. Свою первую жену Любовь Вдовину он встретил, служа в армии. Их брак недолго просуществовал и распался из-за бытовой неустроенности. Второй женой Александра стала Людмила, забеременевшая от певца. По джентельменски Александр узаконил их отношения и в семье появилась дочь Юля. Но жизнь без любви, постоянные гастроли, измены мужа сделали их семейную жизнь, по словам Александра, похожей на индийское кино со слезами и разборками. Когда Юле было 12 лет, Буйнов все же ушел из семьи к третьей жене Алёне. Она стала для Александра той женщиной, которую мужчине дано встретить в жизни лишь один раз. Именно с ней Буйнов стал одним из известных певцов на нашей эстраде и обрел настоящее счастье.

Кстати сказать, во время работы в "Веселых ребятах", певец был влюблен в Аллу Борисовну, как признался сам певец, они даже один раз целовались. Их дружеские отношения сохранились до сих пор и сегодня Буйнов с женой желанные гости в семье Пугачевой.

Александр Буйнов сейчас

Александр Буйнов

За время своего творчества певец выпустил 13 дисков, он по-прежнему считается классиком отечественной эстрады, регулярно выступает на разных мероприятиях и концертах.

Источник: 1 Минута