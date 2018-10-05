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Творец Ждуна представила новое чудовище

Творец Ждуна представила новое чудовище

Скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт (Margriet van Breevoort), известная как автор Ждуна, превратившегося в мем, представила публике свое новое творение.

Фотографии произведения искусства она опубликовала в своем Instagram.

Творец Ждуна представила новое чудовище

Скульптура представляет собой морщинистую тушу телесного цвета. Из-за складок и большого носа грузное существо похоже на лежащую собаку или тюленя. При этом у него есть задние конечности — человеческие ноги.

В подписи к публикации Брифорт объявила, что посмотреть на ее творение можно на выставке в голландской Гааге. «Ему нужно имя!» — заметила она, добавив, что прозвище должно быть на английском языке.

Творец Ждуна представила новое чудовище

Подписчиков новое творение Брифорт привело в восторг. Они принялись придумывать множество разных имен для существа. Англоязычные комментаторы предлагали обыграть грустный вид скульптуры (Saddy) или его схожесть с уродливым щенком (Pugly).

Наибольшую изобретательность проявили фанаты творчества ван Брифорт из России. Они предлагали для безымянной скульптуры такие имена как Взгрустун, Ревун, Смиренец, Жирун, Хочун, Врун, Ползун и Тюленяшарпей.

Источник: golos.ua

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Темы: арт

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