Твори з репертуару провідних оркестрів світу зіграють в Харкові під керівництвом диригента з Норвегії

У п'ятницю, 2 листопада, в Будинку Алчевських, Молодіжний академічний симфонічний оркестр "Слобожанський" під керуванням диригента з Норвегії Романа Рєзніка зіграє концерт «Торжество Класики», в якому прозвучать твори з репертуару провідних оркестрів світу.

Роман Резнік зробив блискучу кар'єру як оркестровий і солюючий музикант. Ведучого фаготиста Філармонічного Оркестру Осло (Норвегія) регулярно запрошують виступити в Королівську Стокгольмську філармонію, Камерний оркестр Малера, оркестр «Концертхаус» (Берлін), Норвезьку оперу, Шведський національний оркестр та інші. На думку художнього керівника МАСО «Слобожанський» Гаррія Абаджяна в цьому немає нічого дивного, адже Роман навчався в ХНУМ ім. І.П. Котляревського, а «харківська школа» гри на духових інструментах - одна з кращих в Європі. Крім неабиякого таланту, він володіє цілеспрямованістю, працьовитістю і професійно підходить до справи, за яку береться. Тому, коли два роки тому Роман почав займатися диригуванням, його колеги з середовища музикантів-професіоналів пророкували йому успіх.

Три концерти Романа Резніка з Молодіжним оркестром в рідному Харкові, що відбулися в минулому концертному сезоні, стали черговою сходинкою в його диригентської кар'єрі і зробили його більш відомим, вже як диригента, вважає Роман. «З часу мого останнього концерту з МАСО, в червні цього року, в моїй музичній кар'єрі сталося кілька яскравих моментів. З філармонічним оркестром міста Щецин (Польща) я успішно дебютував в якості диригента на великому музичному фестивалі в Німеччині. Після цього був музичний фестиваль на «Гейрангер-фіорді» - найзнаменитішому фіорді Норвегії, де мені випала честь диригувати фестивальним оркестром, складеному з музикантів, які працюють в кращих колективах Європи. Потім, я диригував камерним оркестром Флоренції - одним з кращих камерних оркестрів Італії ».

У свою чергу, працюючи з МАСО, маестро охоче ділиться тим досвідом, який він отримав, навчаючись у найкращих музикантів, і працюючи з провідними європейськими оркестрами, та й спільне музикування з молоддю приносить йому велике задоволення. Ось і на концерті, який відбудеться 2 листопада, під його керівництвом будуть виконувати соло молоді харківські музиканти – Денис Вербін (гобой), Віталій Ляшко (кларнет), Володимир Рогоза (фагот) і Євген Савенко (валторна). Та й концертна програма складена з творів, в яких, як зауважив Гаррій Абаджян, виконавська майстерність молодих оркестрантів проявиться найбільш яскраво, доставляючи глядачам величезне естетичне задоволення.

У програмі концерту прозвучать Концертна симфонія для гобоя, кларнета, валторни і фагота з оркестром Вольфганга Амадея Моцарта, Увертюра до опери «Сорока-крадійка» Джоаккіно Россіні, і Симфонія №5 Петра Чайковського. Говорячи про програму майбутнього концерту, Роман Резнік зауважив: «Я обрав Симфонію №5 Чайковського, яка є однією з найважливіших в репертуарі провідних оркестрів світу. Також, Чайковський дуже тісно пов'язаний з Україною, звідки родом його дід, та й сам він часто проводив літо в різних місцях України, де написав безліч знаменитих творів. А його улюбленим композиторів був Моцарт, геніальна музика якого теж прозвучить на концерті».

Нагадаємо, що концерт «Торжество класики» відбудеться в найближчу п'ятницю, 2 листопада, в Будинку Алчевських, о 19:00. Наступний виступ МАСО пройде 9 листопада. Це буде концерт «Код Косенко», на якому відбудеться перше концертне виконання «11 етюдів у формі старовинних танців», для великого симфонічного оркестру видатного українського композитора Віктора Косенка. А керувати Молодіжним оркестром буде диригент з Києва - Сергій Лихоманенко.

МАСО «Слобожанський» у Facebook Адреса: вул. Жон Мироносиць, 13 (колишній БК Міліції). Звук живий. Початок - о 19:00.

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