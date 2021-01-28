Творожные рулетики с корицей. Как приготовить вкусное печенье к чаю из доступных продуктов?
Немного хрустящие и мягкие внутри. Творожные рулетики выглядят, как булочки. Выпекать около 15 минут.
Ингредиенты:
- 270 г муки
- 250 г творога
- 200 г сахара
- 1 яйцо
- 50 г сливочного масла
- 1 ст. л. молотой корицы
- 5 г разрыхлителя
Приготовление:
1. В миску всыпаем муку, разрыхлитель и перемешиваем.
2. Добавляем творог и перемешиваем просто ложкой.
3. В мучную массу вливаем растопленное сливочное масло и снова перемешиваем.
4. Для начинки нужно смешать корицу с 3 ст. л. сахара от общего количества.
5. Яйцо взбиваем с сахаром до пышной пены. Сахар всыпаем постепенно. Затем яичную смесь выливаем в мучную массу. Замешиваем тесто. Накрываем миску с тестом крышкой, оставляем на 15 минут при комнатной температуре.
6. Стол присыпаем мукой, раскатываем тесто в прямоугольный пласт. Тесто посыпаем сахаром и корицей. Дальше нужно свернуть рулетом и разрезать на кусочки.
7. Заготовки выкладываем на противень. Получается около 20 шт. Выпекать рулетики 15-20 минут при 180 градусах.
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Источник: 1 Минута