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28.01.2021 22:47
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Творожные рулетики с корицей. Как приготовить вкусное печенье к чаю из доступных продуктов?

Творожные рулетики с корицей. Как приготовить вкусное печенье к чаю из доступных продуктов?

Немного хрустящие и мягкие внутри. Творожные рулетики выглядят, как булочки. Выпекать около 15 минут.

Ингредиенты:

  • 270 г муки
  • 250 г творога
  • 200 г сахара
  • 1 яйцо
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ст. л. молотой корицы
  • 5 г разрыхлителя

Приготовление:

1. В миску всыпаем муку, разрыхлитель и перемешиваем.

2. Добавляем творог и перемешиваем просто ложкой.

3. В мучную массу вливаем растопленное сливочное масло и снова перемешиваем.

4. Для начинки нужно смешать корицу с 3 ст. л. сахара от общего количества.

5. Яйцо взбиваем с сахаром до пышной пены. Сахар всыпаем постепенно. Затем яичную смесь выливаем в мучную массу. Замешиваем тесто. Накрываем миску с тестом крышкой, оставляем на 15 минут при комнатной температуре.

6. Стол присыпаем мукой, раскатываем тесто в прямоугольный пласт. Тесто посыпаем сахаром и корицей. Дальше нужно свернуть рулетом и разрезать на кусочки.

7. Заготовки выкладываем на противень. Получается около 20 шт. Выпекать рулетики 15-20 минут при 180 градусах.

Смотрите видео:

Источник: 1 Минута

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