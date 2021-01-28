Творожные рулетики с корицей. Как приготовить вкусное печенье к чаю из доступных продуктов?

Немного хрустящие и мягкие внутри. Творожные рулетики выглядят, как булочки. Выпекать около 15 минут.

Ингредиенты:

270 г муки

250 г творога

200 г сахара

1 яйцо

50 г сливочного масла

1 ст. л. молотой корицы

5 г разрыхлителя

Приготовление:

1. В миску всыпаем муку, разрыхлитель и перемешиваем.

2. Добавляем творог и перемешиваем просто ложкой.

3. В мучную массу вливаем растопленное сливочное масло и снова перемешиваем.

4. Для начинки нужно смешать корицу с 3 ст. л. сахара от общего количества.

5. Яйцо взбиваем с сахаром до пышной пены. Сахар всыпаем постепенно. Затем яичную смесь выливаем в мучную массу. Замешиваем тесто. Накрываем миску с тестом крышкой, оставляем на 15 минут при комнатной температуре.

6. Стол присыпаем мукой, раскатываем тесто в прямоугольный пласт. Тесто посыпаем сахаром и корицей. Дальше нужно свернуть рулетом и разрезать на кусочки.

7. Заготовки выкладываем на противень. Получается около 20 шт. Выпекать рулетики 15-20 минут при 180 градусах.

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Источник: 1 Минута