«Ты вся светишься»: полуобнаженная невеста Данилы Козловского снялась с дочерью

32-летняя Ольга Зуева вышла на прогулку с дочерью Одой Валентиной. Актриса в соблазнительном наряде устроила фотосессию с четырехмесячной малышкой.

Живущая в США кинозвезда продолжает наслаждаться материнством. Она уделяет девочке почти всё свое время. Во время одной из прогулок Зуева устроила нежную фотосессию с малышкой на фоне небоскребов.

Ольга Зуева наслаждается материнством,

instagram.com/_olyazueva

Ольга облачилась в бежевое летнее платье с глубоким декольте, которое приоткрыло ее красивую грудь. Возлюбленная 35-летнего Данилы Козловского не стала делать макияж и собрала волосы, оставив две пряди у лица, которые эффектно развевались на ветру.

Молодая мама прогулялась вдоль побережья с малышкой на руках, стараясь не показывать ее лица. Юная Ода Валентина в футболке и с панамкой на голове держалась маленькой ручкой за маму. «Мое счастье в панаме», - заверила Зуева. Ольга призналась, что мечтает найти время и выбраться к Атлантическому океану.

Ольга Зуева снялась с дочкой в откровенном платье,

instagram.com/_olyazueva

Поклонники звездной пары отметили, что с появлением дочери Ольга расцвела. «Ты вся светишься», «Шикарная! Тебе так идет быть мамой!», «Красотка!», «Оля, на фото вы как девочка лет 15», «Не худейте», «Прибавила пару килограммов и стала шикарной», «Симпатичные девочки», «Хорошенькая мамочка», - написали фолловеры.

Источник: www.cosmo.ru/

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