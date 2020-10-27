Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:47
Просмотров: 27

Тыквенные мини-кексы с ягодами. Лиза Глинская поделилась рецептом десерта для детей к Хэллоину

Тыквенные мини-кексы с ягодами. Лиза Глинская поделилась рецептом десерта для детей к Хэллоину

Количество продуктов рассчитано на 10 кексов.

Тыквенные мини-кексы с ягодами:

Ингредиенты:
  • 150 г сливочного масла
  • 4 ст. л. с горкой сахара
  • 100 г яйца (2 шт.)
  • 250 г муки
  • 10 г разрыхлителя (2 ч. л.)
  • цедра апельсина
  • 200 г тертой тыквы
  • 50 г замороженных ягод (2-3 ст. л., черника, черная смородина, малина)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Тесто. Размягченное сливочное масло взбейте миксером или вручную до посветления и увеличения в объеме массы.

К маслу добавьте апельсиновую цедру, сахар. Еще раз взбейте.

Затем соедините с яйцами (они должны быть комнатной температуры). Перемешайте.

Муку смешайте с разрыхлителем и добавьте к яично-сливочной массе. Снова перемешайте.

Добавьте в тесто тертую тыкву на мелкой терке. Перемешайте.

Включите духовку на 180 ℃. Приготовьте формы.

Затем в тесто добавить замороженные ягоды. Разложите тесто по формочкам, заполняя их до половины.

Выпекать мини-кексы примерно 25-30 (180℃). Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Готовые кексы достаньте из формы и присыпьте сахарной пудрой.

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 