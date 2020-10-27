Тыквенные мини-кексы с ягодами. Лиза Глинская поделилась рецептом десерта для детей к Хэллоину

Количество продуктов рассчитано на 10 кексов.

Тыквенные мини-кексы с ягодами:

Ингредиенты:

150 г сливочного масла

4 ст. л. с горкой сахара

100 г яйца (2 шт.)

250 г муки

10 г разрыхлителя (2 ч. л.)

цедра апельсина

200 г тертой тыквы

50 г замороженных ягод (2-3 ст. л., черника, черная смородина, малина)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Тесто. Размягченное сливочное масло взбейте миксером или вручную до посветления и увеличения в объеме массы.

К маслу добавьте апельсиновую цедру, сахар. Еще раз взбейте.

Затем соедините с яйцами (они должны быть комнатной температуры). Перемешайте.

Муку смешайте с разрыхлителем и добавьте к яично-сливочной массе. Снова перемешайте.

Добавьте в тесто тертую тыкву на мелкой терке. Перемешайте.

Включите духовку на 180 ℃. Приготовьте формы.

Затем в тесто добавить замороженные ягоды. Разложите тесто по формочкам, заполняя их до половины.

Выпекать мини-кексы примерно 25-30 (180℃). Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Готовые кексы достаньте из формы и присыпьте сахарной пудрой.

Источник: 1 Минута