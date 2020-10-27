Тыквенные мини-кексы с ягодами. Лиза Глинская поделилась рецептом десерта для детей к Хэллоину
Количество продуктов рассчитано на 10 кексов.
Тыквенные мини-кексы с ягодами:
Ингредиенты:
- 150 г сливочного масла
- 4 ст. л. с горкой сахара
- 100 г яйца (2 шт.)
- 250 г муки
- 10 г разрыхлителя (2 ч. л.)
- цедра апельсина
- 200 г тертой тыквы
- 50 г замороженных ягод (2-3 ст. л., черника, черная смородина, малина)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Тесто. Размягченное сливочное масло взбейте миксером или вручную до посветления и увеличения в объеме массы.
К маслу добавьте апельсиновую цедру, сахар. Еще раз взбейте.
Затем соедините с яйцами (они должны быть комнатной температуры). Перемешайте.
Муку смешайте с разрыхлителем и добавьте к яично-сливочной массе. Снова перемешайте.
Добавьте в тесто тертую тыкву на мелкой терке. Перемешайте.
Включите духовку на 180 ℃. Приготовьте формы.
Затем в тесто добавить замороженные ягоды. Разложите тесто по формочкам, заполняя их до половины.
Выпекать мини-кексы примерно 25-30 (180℃). Готовность проверьте деревянной шпажкой.
Готовые кексы достаньте из формы и присыпьте сахарной пудрой.
Источник: 1 Минута