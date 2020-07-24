Туризм после эпидемии: Таиланд намерен принимать только состоятельных путешественников

Для многих туристических стран эпидемия коронавируса стала возможностью пересмотреть программы развития отрасли. К примеру, после снятия ограничений, вызванных коронавирусом, в Таиланде решили пускать только состоятельных путешественников. Об этом заявил министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн, передает Bloomberg.

По словам тайских властей, предпочтение в посещении страны будет отдано путешественникам, забронировавших номера в 4-5-звездочных отелях на островах Пхукет, Самуи, Панган и Пхи Пхи. Также власти ожидают, что в новом сезоне, который на островах стартует с ноября по февраль, к ним приедут около 10 млн туристов. Это четверть от тех, кто отдыхал в Таиланде в аналогичном периоде 2019 года.

Власти надеются, что сокращение туристического потока поможет восстановиться окружающей среде и пляжам. Только за период карантина на песочные берега вернулись черепахи, в море были замечены розовые дельфины, а к побережью подплывали ламантины.

Если мы не воспользуемся этой возможностью, чтобы получить наибольшую выгоду для отрасли, Таиланд проиграет. Это возможность перезагрузить всю систему туризма заключил Ратчакитпракарн.

Кстати, острова Таиланда уже скоро откроют для туристов. На карантине популярные центры туризма будут находиться до 30 июня. А с июля Таиланд смогут посещать путешественники из Австралии, Японии и некоторых провинций Китая. Однако им придется предъявлять справки об отсутствии коронавируса и провести 14 дней на выбранном острове.

Отметим, что по состоянию на 22 июня в Таиланде зафиксирован 3151 случай заражения коронавирусом и 58 смертей от осложнений.

Источник: travel.tochka.net/

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