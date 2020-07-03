Туроператор рассказал, в какие страны можно отправиться отдыхать без лишних условий

На сегодняшний день для украинских туристов это три страны.

Об этом на пресс-конференции ГолосUA рассказала директор туристической компании Александра Чередникова.

«Мы все сейчас ждем информации 15 июля, когда Евросоюз будет в очередной раз заседать и скажет нам, в какой список мы опять попадем. По факту вся Европа у нас находится под запретом на продажу, по крайней мере, все наши операторы сняли программы до этого времени. Тунис вообще сняли до следующего года. По факту у нас на сегодняшний день есть только три страны, в которые можно спокойно полететь. Это Хорватия, Албания, Турция. Все остальные под вопросом. Греция нас не принимает, на Грецию сняты все программы до 15 июля», – сказала Александра Чередникова.

Эксперт подчеркнула, что для туров заграницу обязательно нужна страховка, ее будут спрашивать везде. А особых рисков срыва тура в Хорватию, Албанию и Турцию ожидать не стоит.

«Эти три страны можно покупать спокойно. Я не думаю, что они завтра влетят в красную зону. Они стараются и для них достаточно важно, чтобы сезон состоялся. Мы летаем в те страны, которые решили, что готовы нас принимать. Турция сказала, что сразу будет принимать. Прокол получился с Грузией, мы не можем к ним влететь до 31 июля. То же самое с Грецией. Испанию и Италию вообще не продаем. Испания – в красной зоне, Италия – под большим вопросом. Мы не продаем тот регион, который очень сильно пострадал от ковида», – подчеркнула Александра Чередникова.

Источник:golos.ua/

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