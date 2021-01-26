“Тут рядом, дойдешь!”: как женщина со схватками шла в роддом и чуть не родила по дороге (История)

Историю публикует издание " Жемчужинка ".

Далее приводим вам рассказ от первого лица:

"Данная история случилось примерно два года назад. Я жила в Москве. В это время была дома, был один из очередных длинным зимних вечеров.

Ближе к вечеру я ощутила, что у меня тянет живот. Я понимала, что скоро начнутся схватки, но в роддом не спешила ехать, так как на курсах будущих мам учили, что нужно дождаться регулярных схваток.

Я позвонила мужу, попросила, чтобы он отвез меня в роддом. К слову, он находится относительно недалеко, в нескольких кварталах, однако идти туда или ехать в такси в таком состоянии точно уж не хотелось.

Пока я ждала мужа, успела сходить в душ и даже поесть, на удивление, аппетит только разыгрался. Чем ближе к вечеру, тем меньше был интервал схваток.

Муж не спешил приезжать. Спустя час схватки были уже сильными и с кратковременным интервалом.

Муж стоял в пробке, а я не могла сидеть, поэтому постоянно ходила по квартире то и дело на что-то опираясь.

Частота схваток сократилась до 7 минут. Позвонив мужу, я узнала, что он до сих пор стоит в пробке

Супруг предложил мне вызвать скорую помощь или пойти пешком в роддом, так как идти туда по сути пять минут. Но не в моем положении.

Понимая, что он не приедет еще очень долго, я приняла решение идти в родильный дом сама

Собравшись, я взяла сумки и пошла пешком в сторону роддома. На улице было тихо, безлюдно и шел снег. Я шла, одной рукой я придерживала живот, а вторая была занята сумками.

Сама себе в тот момент я напоминала цыганку. Учитывая то, что живот тянул, а сумка была тяжелой, пять минут пути до роддома растянулись на целых полчаса.

Это еще хорошо, что я нигде не поскользнулась

Удивительно, но из прохожих мне никто даже не предложил помощи, все считали, что я пьяна.

Когда я пришла в роддом, вздохнула с облегчением, однако врачи тут же принялись вычитывать меня за то, что я подвергла свою жизнь опасности.

Через 20 минут я уже была в родильном зале и родила сына Артема. Позвонила мужу. Он все еще стоял в пробке".

Источник: 1 Минута