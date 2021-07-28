Юля Зайка рассказала правду о бракосочетании с известным ведущим: водили за нос всю страну

26 июля все украинские СМИ облетела новость о том, что финалистка "Холостяка" Юля Зайка вышла замуж за ведущего программы "ЖВЛ" Богдана Юсипчука. Девушка поделилась в своем Инстаграм-блоге фотографиями и видео с торжества. Жених и невеста обменивались кольцами, целовались и резали свадебный торт.

Юля Зайка и Богдан Юсипчук: фото с фейковой свадьбы

Несмотря на все это, публика сомневается, что свадьба была настоящей.

Во-первых, об отношениях Зайки и Юсипчука ранее никому не было известно, а во-вторых, публика заметила, что на собственной свадьбе жених и невеста не выглядели влюбленными. Они практически не целовались и казались чужими друг другу.

Оказалось, публика была права. Спустя 2 дня после так называемой свадьб Юлия и Богдан решили раскрыть правду. Они сняли и обнародовали видео, в которых рассказали, что бракосочетание было фейковым. На самом деле они приняли участие в открытии-презентации свадебной локации в Киеве.

https://www.instagram.com/tv/CR4AP6jn4kz/?utm_medium=copy_link

"Как вы уже догадались, это открытие новой свадебной локации в Киеве. Мы с Богданом согласились принять участие и продемонстрировать какой может быть свадьба на крыше. К тому же, я хотела почувствовать себя невестой. А Богдан — избавится от страха женитьбы", — сказала Юлия.

Стоит отметить, что пользователи Сети негативно отреагировали на заявлении Юли. Ведь целых 2 дня Зайка и Богдан вводили людей в заблуждение, делая вид, что они молодожены.

"Делают все, чтобы привлечь внимание", "Зачем этот цирк?", "Это игра с эмоциями людей, которым не все равно", "На что только не идут ради хайпа", — написали комментаторы.

Источник: 1 Минута