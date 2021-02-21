Юмористка Елена Воробей: в чем ее особенность и какова была роль легендарного номера “Ну возьмите меня”?

Детские мечты

Благодаря своему таланту и самобытности, она на сцене уже более четверти века, признана и любима зрителями. Путь от продавца хлеба до заслуженной артистки Российской Федерации был непростым. Что помогло девочке, выросшей в обычной семье работяг обрести известность и признание? Об этом наш материал.

Елена Воробей в детстве

Свое детство Елена провела в Бресте. В школе она дралась с мальчишками, подделывала подписи учителей в дневнике, но училась хорошо. Там же впервые проявился ее пародийный дар и девочка стала мечтать о профессии клоуна. С маленьким ростом в 158 см и белорусским акцентом ей только с третьего раза удалось поступить в Ленинградский институт театра и кино.

Творческая жизнь

Елена Воробей на сцене

В студенческие годы она уже выступала на сцене театра "Буфф", создавала комические пародии и этюды и мечтала о карьере. Но без спонсоров это было нереально.

Елена Воробей

Елена случайно нашла своего первого спонсора в аэропорту. Набравшись смелости, она обратилась за помощью к богатому и влиятельному банкиру. С этого все и началось. Большую роль в ее популярности сыграла Алла Пугачева, пригласив начинающую артистку в свои "Рождественские встречи".

Елена Воробей

На сцене Елену Воробей выгодно выделяла нестандартная внешность, комичная непосредственность и умение посмеяться над собой. Елена Воробей является непревзойденным мастером импровизаций и пародий.

Елена Воробей

Ей удавалось виртуозно копировать многих звезд шоу-бизнеса-Надежду Бабкину и Ирину Аллегрову, Любовь Успенскую и Валерия Леонтьева, Лайму Вайкуле и Елену Малышеву.

Елена Воробей

"Шутить иногда очень сложно. Избалованная публика, занимая место в зале, первые 10 минут размышляет, не зря ли потратила деньги на билет. И с каждым выступлением приходится доказывать, что зрители пришли не напрасно." рассказала артистка.

Елена Воробей прославилась выступлениями в программе "Аншлаг". Она охотно принимала участие во многих телепроектах и развлекательных шоу, снималась в рекламе и телевизионных мюзиклах, играла в антрепризных спектаклях в театре. Елена Воробей известна как певица, телеведущая и режиссер.

Во время пандемии 53-х летняя артистка примкнула к волонтерскому движению и развозила продукты и лекарства пожилым москвичам.

Личная жизнь

Елена Воробей

Любовных историй в жизни актрисы было немало, но по разным причинам она не смогла создать прочной и счастливой семьи. Не смотря на страшный приговор врачей о ее бесплодии, Елена родила и одна воспитала дочку Софию. Сейчас девушке 17 лет. Актриса приобрела жилье в элитном доме на Воробьевых горах и апартаменты в Испании на Средиземном море.

Источник: 1 Минута