«В 13 лет его выгнали из дома»: Дуэйн Джонсон рассказал о сложных отношениях с отцом

Дуэйну «Скале» Джонсону пришлось пережить «невероятно тяжелые» воспоминания о покойном отце Рокки Джонсоне.

О том, что он не захотел пойти «легким путем», Джонсон сообщил во время пресс-тура на днях, беседуя о творческом процессе с исполнительным продюсером Нахнатчкой Кхан и сценаристом Джеффом Чиангом. По его словам, этапы жизни — 10, 15 и 18 лет — были показаны в шоу, но между этими годами произошло еще немало других вещей. Вспоминая покойного отца, который умер 15 января 2020 года в возрасте 75 лет, Дуэйн заявил, что у них были «невероятно сложные» отношения, подпитываемые «жестокой любовью».

«Моего отца выгнали из дома в 13 лет, и он был бездомным, так что это сформировало человека, который затем вырастил меня», — поделился актер.

Непоседливый характер главы семьи привел к тому, что у маленького Дуэйна сложилась необычная жизнь, полная путешествий. К тому времени, когда ему исполнилось 13 лет, он успел пожить в 13 разных штатах Америки и даже в Новой Зеландии. Актер добавил, что новым сериалом надеется предложить «другую точку зрения» зрителям, которые также могут переживать трудные семейные времена.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»