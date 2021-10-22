В 8 лет: Анна Седокова призналась, что подвергалась сексуальным домогательствам

Известная украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова рассказала, что в детстве подвергалась сексуальным домогательствам со стороны отчима. Об этом знаменитость рассказала у себя в Instagram.

Так, по словам артистки, когда ей было всего восемь лет, ее пытался изнасиловать отчим. Мужчина ночью приходил в ее спальню, однако маме об этом она рассказать боялась.

"Меня ругал только мамин хахоль, который в 8 лет пытался меня изнасиловать и приходил ночью с маминой комнаты ко мне. А я боялась подавать звук, ведь тогда мама проснется и тоже меня наругает", - поделилась Седокова.

Также певица впервые рассказала о своем отце, который ушел из семьи, когда ей было 6 лет, а в 22 года Седокова узнала, что отец умер.

"Ушел и я видела его после этого два раза в жизни. Они судились с мамой, делили квартиры и носки. Но никогда не делили детей. Все, что я помню, как мы спрятались в подъезде и мама высматривала папу, который должен был пройти мимо него. Когда она его увидела, она сильно начала меня трясти и кричать: "Плачь и беги к папе и говори ему: "Вернись". Я побежала. Но папа не вернулся", - рассказала Анна.

Знаменитость также поделилась, что отец пытался связаться с дочерью после своего ухода всего два раза. Первый, когда через 10 лет написал Анне в соцсети, чтобы бывшая жена отдала ему видеокамеру. А второй - еще через 5 лет, также написав сообщение.

"Хотелось бы знать как зовут моих внуков". А потом незнакомый человек позвонил мне и сказал, что папа умер от сердечного приступа. И все", - написала звезда.

Источник: mignews.com.ua/

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