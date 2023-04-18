В Австрії відкрилась виставка сучасного українського мистецтва

У Відні відкрилась виставка сучасного українського мистецтва Art on the Battlefront.

14 квітня у Відні відбулося відкриття виставки сучасного українського мистецтва ART ON THE BATTLEFRONT, яку ініціювала редакція українського Vogue. Партнером виставки виступило Міністерство культури та інформаційної політики України, компанія Admixer, Künstlerhaus та Office Ukraine.

До участі у виставці запрошено 19 авторів, що представили мальовничі полотна, графіку, відео та діджитал-арт, скульптуру й інсталяцію. Більшість митців не намагалися віддзеркалити події буквально, а концентрувалися на фіксації власних почуттів та за допомогою мистецтва розповідали про незламність українського народу.

Так, познайомитися з роботами українських художників у просторі Künstlerhaus прийшли посол України в Австрії Василь Химинець, директорка зі зв’язків з громадськістю та комунікацій System Capital Management Наталія Ємченко, генеральний директор STRABAG SE Клеменс Хазельштайнер, Наталія Кола, засновниця благодійного фонду THE NATALIA COLA FOUNDATION та ще понад сотню гостей з Австрії, України, Великої Британії та Люксембургу.

Джерело: МКІП

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