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В Британии обнародовали имя самой красивой женщины мира

В Британии обнародовали имя самой красивой женщины мира

Британский пластический хирург, владелец центра косметической и пластической хирургии Джулиан Де Сильва в ходе ежегодного исследования назвал имя самой красивой женщины планеты 2019, чье лицо максимально близко к "золотому сечению". Об этом сообщает The Sun.

Американская супермодель Белла Хадид забрала звание "самых идеальных пропорций лица". Отмечается, что доктор Сильва назвал лицо модели эталоном красоты Древней Греции.

Пластический хирург рассчитал пропорции лиц нескольких знаменитостей по специальной формуле. Исследователь измерил расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти. В результате Хадид оказалась наиболее близкой к "идеалу" на 94,35%.

Певица Бейонсе заняла вторую строчку списка самых красивых. За ней расположились актриса Эмбер Герд и певица Ариана Гранде.

Источник: ukranews.com

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