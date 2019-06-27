Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:19
Просмотров: 138

В центре Харькове - новый мурал Гамлета Зиньковского

В центре Харькове - новый мурал Гамлета Зиньковского

Художник нарисовал мурал на входе в отделение Укрпочты на ул. Гоголя,13.

Когда мы вчера пришли на работу, мурал уже был, - рассказали работницы почты.

На дверях почты художник белой краской нарисовал конверт, перо и надпись - «Не кожен може собі дозволити розкіш паперового листування».

В отделенииговорят: художника специально не искали, этот мурал — его личная инициатива.

«Рисунок очень понравился и клиентам Укрпочты и начальству», - рассказали работницы почтового отделения.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: гамлет

Читайте ещё:

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 