В центре Харькове - новый мурал Гамлета Зиньковского

Художник нарисовал мурал на входе в отделение Укрпочты на ул. Гоголя,13.

Когда мы вчера пришли на работу, мурал уже был, - рассказали работницы почты.

На дверях почты художник белой краской нарисовал конверт, перо и надпись - «Не кожен може собі дозволити розкіш паперового листування».

В отделенииговорят: художника специально не искали, этот мурал — его личная инициатива.

«Рисунок очень понравился и клиентам Укрпочты и начальству», - рассказали работницы почтового отделения.

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