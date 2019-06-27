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В центре Харькове - новый мурал Гамлета Зиньковского
Художник нарисовал мурал на входе в отделение Укрпочты на ул. Гоголя,13.
Когда мы вчера пришли на работу, мурал уже был, - рассказали работницы почты.
На дверях почты художник белой краской нарисовал конверт, перо и надпись - «Не кожен може собі дозволити розкіш паперового листування».
В отделенииговорят: художника специально не искали, этот мурал — его личная инициатива.
«Рисунок очень понравился и клиентам Укрпочты и начальству», - рассказали работницы почтового отделения.
Темы: гамлет
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