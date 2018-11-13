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В центре Киева девушка разрисовала Porsche и изрубила его топором (видео)

В центре Киева девушка разрисовала Porsche и изрубила его топором (видео)

Во вторник, 13 ноября, около 13:00 возле Хоральной синагоги Бродского девушка в розовом пальто написала на Porsche Boxter слово "сволочь". После этого она достала топор и несколько раз ударила им по капоту и лобовому стеклу машины, передает "Информатор" и публикует видео.

По словам свидетелей происходящего, они увидели, как к припаркованному кабриолету Porsche Boxter белого цвета подъехал автомобиль Chevrolet. Из машины вышла девушка в розовом пальто и серебристых сапогах с баллончиком краски в руках. Она подошла к Porsche и написала баллончиком на боку автомобиля слово "сволочь". Затем она достала топор и несколько раз ударила им по капоту и лобовому стеклу машины.

Буквально через 15 минут после случившегося к Porsche подошел мужчина в капюшоне, сел за руль спорткара и уехал в неизвестном направлении.

Свидетели добавили, что в салоне Boxter были несколько камер, потому происходящее могло быть срежиссированной постановкой.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: прикол

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