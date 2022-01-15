В центре прошёл массовый «Вертеп-фест»

Сегодня, 15 января, на Майдане Конституции, стартовала ежегодная хода «Вертеп-фест». Спеть украинские колядки пришли не только жители Харькова, но и коллективы с разных районов города. Саму колону из людей сопровождал духовой оркестр военной части. Участники прошлись по улице Сумской и остановились возле ХНАТОБа. Там они исполнили известную колядку «Нова радість стала!».

Елена Рофе-Бекетова, организатор «Вертеп-фесту»

На мій погляд, такі заходи важливо проводити постійно, і не тільки в Харкові. Перш за все, це свято, що дарує відчуття єдності, підтримки та розуміння, що ми всі разом. Учасники співали колядки та вітали харків’ян. Цього року ми утрималися від запрошення колективів з усієї України через карантинні обмеження. Приїхали колективи з Люботина, Зміївського району, Богодухова, Змійову, Балаклеї, з Лозівської ОТГ, також були колективи з Сум і Дніпра.

В рождественском фестивале приняли участие около 500 участников.

Агентство Телевидения Новости