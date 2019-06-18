В Челябинске начался демонтаж новогодней иллюминации

Дорожное хозяйство мэрии Челябинска начало демонтаж иллюминации на пешеходной части улицы Кирова. Конструкции установили перед Новым годом, демонтаж начался в середине июня, пишет Znak.com.

Начальник дорожного хозяйства Ирина Степанова на совещании в мэрии заявила, что с Кировки убрали уже 10 конструкций. Работы продолжатся ночью.

Новогоднюю иллюминацию в виде коридора на Кировке установили в конце 2018 года впервые в истории города. После праздников челябинцы критиковали железные арки на пешеходной улице и говорили, что они без подсветки выглядят неуместно.

Источник: breakingmad.me

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